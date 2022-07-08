Musk'ın baskısı işe yaradı! Twitter tüm bot hesapları kapatıyor

Twitter tarafından düzenlenen bir konferans sırasında, platformun spam botlarından kurtulma konusunda attığı adımlar paylaşıldı. Fakat bu çabanın yakın zamanda şirketi satın alan Elon Musk'ın baskısıyla birlikte arttığı biliniyor. Bu doğrultuda ise Twitter, tüm bot hesapları kapatıyor.

Twitter günde 1 milyon kullanıcıyı silerek tüm bot hesapları kapatıyor!

Elon Musk, daha önce yaptığı bir paylaşımda Twitter satın alımı sonrasında ilk önceliğinin spam botlarını silmek olduğunu söylemişti. İlgili satın henüz tamamlanmamışken bile şirketin yönetim kurulu ile bu konuda büyük bir mücadele verdi.

Özellikle de kendisine bu bot hesaplarının sayısının yüzde 5'den az olduğu, fakat kendi araştırmasına göre gerçek sayının yüzde 20'lere kadar dayandığını gerekçe göstererek asıl sayının paylaşılmasını istedi. Zaten bu oran pek gerçekçi değildi. Zira 2013 yılından beri her nasılsa aynı kalmayı başardı.

Twitter, birlikte Tweet atma özelliğini duyurdu!

Fakat bugün Twitter tarafından yapılan açıklamada, an itibariyle tüm bot hesapları kapatıyor oldukları bilgisi paylaşıldı. Tabii bu bir günde gerçekleşmiyor. Arkasında büyük bir çalışma ve kimlik tespit ve doğrulama süreci de yatıyor.

Yine de her gün en az 1 milyon spam hesabın platformdan kaldırıldığı yönündeki bilgi sevindirici oldu. Zira hem Musk'ın satın alım iptaline karşı olan tehdidini hem de kullanıcılardan gelen geri bildirimleri önemsediklerini ortaya koymuş oldular.

Twitter, birlikte Tweet atma özelliğini test aşamasına aldı!

Twitter tarafından geliştirilen bu birlikte Tweet atma özelliğini test etme şansı bulan bazı kullanıcılar, sosyal medya hesapları üzerinden durumu bildirdi. Hatta arkadaşlarıyla deneyerek, birlikte atılan bir Tweet ile bu yeniliği paylaştı.

Twitter tarafından özellik için yapılan açıklamada şunlar söyleniyor:

Sizi takip eden herkese açık hesapları davet edebilirsiniz.

Kabul ederlerse, ikinizin de ortak yazar olarak gösterildiği bir CoTweet yayınlanacak.

Reddederlerse, CoTweet taslağı silinecektir.

Açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, ilk olarak sizi takip eden ve hesabı gizli olmayan bir kişiyle ortak Tweet atabileceksiniz. Bunu da öncelikle bir taslak oluşturup o kişiye yönlendirerek yapabiliyorsunuz. Eğer içeriği uygun bulup onaylarsa iki hesap üzerinden de paylaşım otomatik olarak yapılacak.

Karşı tarafın bu paylaşımı kabul etmemesi halinde ise yalnızca sizin hesabınızdan yayınlanması gibi istenmeyen bir durum da olmayacak. Hatta Twitter, Tweet'i taslaklardan da sileceğini söylüyor. Dolayısıyla iki tarafında ortak karar vermesi gerekiyor.

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Shiftdelete / Teknoloji