Microsoft, Kasım Ayı için Xbox Game Pass'e Yeni Oyunlar Ekliyor

Microsoft, her ay olduğu gibi Kasım'da da Xbox Game Pass abonelerini sevindirecek yapımlar getiriyor. Bu ayın ilk yarısı için planlanan önemli oyunlar arasında Football Manager 2024, Wartales ve Wild Hearts bulunuyor. İşte Game Pass'e eklenecek Kasım oyunları.

Xbox Game Pass'ın Kasım oyunları belli oldu

Microsoft, Kasım ayında Game Pass'a gelecek yeni oyunları açıkladı. Aboneler, önümüzdeki birkaç hafta içinde simülasyondan aksiyona kadar farklı oyunların hizmete geldiğini görecek. Bu ayın parlayan yapımı ise Football Manager 2024 oldu.

İki oyun, lansmanıyla birlikte Game Pass'a eklenmiş olacak. Headbangers: Rhythm Royale ve Jusant, bugün itibarıyla hizmette erişilebilir hale geldi. Sevilen taktik yapma oyunu Wartales de tüm platformlarda sunuldu.

Kasım ayında kütüphaneye eklenecek oyunlar şu şekilde:

Headbangers: Rhythm Royale (Bulut, Konsol ve PC)

Jusant (Bulut, Konsol ve PC)

Wartales (Bulut, Konsol ve PC)

Thirsty Suitors (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Kasım

Football Manager 2024 (PC) – 6 Kasım

Football Manager 2024 Konsol (Bulut, Konsol ve PC) – 6 Kasım

Dungeons 4 (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Kasım

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Kasım

Wild Hearts (Bulut, Konsol ve PC) EA Play – 9 Kasım

Spirittea (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Kasım

Coral Island (Bulut ve Xbox Series X|S) – 14 Kasım

Kütüphaneden Kasım'da ayrılacak oyunlar şu şekilde:

Coffee Talks (Bulut, Konsol ve PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Bulut, Konsol ve PC)

Gungrave G.O.R.E (Bulut, Konsol ve PC)

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Konsol (Bulut, Konsol ve PC)

Lapin (Bulut, Konsol ve PC)

Townscaper (Bulut, Konsol ve PC)

