Microsoft AI PC'ler için minimum RAM miktarını belirledi

Yapay zeka hem yazılımsal hem de donanımsal anlamda gelişmini sürdürüyor ve artık cihazlarımızda kullanmaya başlıyoruz. Peki Microsoft, AI PC'ler için istediği RAM miktarı ne kadar olacak? Dikkat edilmesi gereken konu şu, işlemciniz yapay zekayı desteklese bile minimum RAM miktarının karşılanması da oldukça önemli. Gelin detaylara bakalım.

AI için minimum RAM miktarı

TrendForce'un pazar araştırması raporuna göre, Microsoft yapay zekalı yani AI PC'ler için minimum sistem gereksinimi olarak 16 GB RAM olarak belirledi.

Bu yıl Microsoft Copilot ile beraber Windows 11 23H2 ile beraber Windows'un yapay zeka desteği çok ciddi seviyede yükselecek. Intel ve AMD'nin x86 tabanlı mobil AI işlemcilerini de tanıtmasıyla beraber hem yazılımsal hem de donanımsal yapay zeka destekli AI PC'ler pazarı domine etmeye başlayacaklar.

Daha önce çıkan haberlerde Microsoft, klavyedeki Windows tuşunu Copilot tuşu olarak değiştirecek ve yapay zekayı Windows ile ciddi bir şekilde entegre edecek. Windows 12 ile yapay zeka entegrasyonu çok ciddi seviyelere çıkacak ama Windows 12 çıkana kadar, Windows 11 ile beraber de yapay zeka kullanımına başlıyoruz.

Microsoft Copilot tuşu

Copilot AI için minimum RAM miktarı 16 GB!

Satın aldığınız bilgisayarda ne kadar hızlı NPU ünitesi yani yapay zeka birimi olsa bile, yapay zeka dillerinin ciddi bir şekilde belleğe de ihtiyaç duyduğu biliniyor. Kısa sürede hızlı bir şekilde rastgele erişilebilir bellek olan RAM'e ihtiyaç duyan sistem için Microsoft minimum 16 GB'ı belirledi.

Günümüzde orta ve alt segmentte fiyatı uygun modellerde 8 GB hatta giriş seviyesinde 4 GB RAM'li notebook modellerini görmek mümkün. 2024 itibariyle artık yeni bilgisayarlarda ihtiyaç duyulan minimum RAM miktarı 16 GB olacak.

2024 ve 2025 yılının standardında da rakamlar yükselecek gibi gözüküyor. Standart RAM miktarı olarak görülen 16 GB, artık minimum seviyede görülecek ve 32 – 64 GB RAM'li modellerin de piyasada yaygınlaşması bekleniyor.