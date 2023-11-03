Popüler sosyal medya uygulamalarını çatısı altında toplayan Meta Avrupa'dan gelen kısıtlama ile derinden sarsıldı. Avrupa bu kısıtlama ile Meta'nın kişisel verileri kullanmasını yasaklamak için harekete geçti.

Bilgi çağında sosyal medya uygulamaları hayatımızın her alanına yerleşmeyi başardı. Gün geçtikçe de daha fazla yer ediniyor. Popüler sosyal medya uygulamaları artık yapay zekaya teslim oldu. Ne yazık ki bu durum bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Popüler sosyal medya uygulamaları çatısı altında toplayan Meta, reklamlarını bir başka boyuta taşıdı. Kullanıcılar, hedefli reklam özelliğiyle kişisel verilerin paylaşılmasından endişe duyuyor. Avrupa ise bu duruma el attı. İşte detaylar…

Meta'nın hedefli reklam uygulamasına Avrupa yasağı!

Popüler sosyal medya uygulamalarını çatısı altında toplayan Meta Avrupa'dan gelen kısıtlama ile derinden sarsıldı. Avrupa bu kısıtlama ile Meta'nın kişisel verileri kullanmasını yasaklamak için harekete geçti. Meta, Facebook ve Instagram'da gösterdiği reklamları bilgilendirmek için davranışsal reklamcılık sürecini kullanıyor. Bunun için ise kişisel verileri etkili bir şekilde kullanmaktan çekinmiyor.

Peki nedir bu hedefli reklam özelliği? İnternet üzerinden satış yapan firmalar satış portföyünü geliştirmek ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla hedefli reklam çalışmalarını yürütürler. Böylece ürünlerini farklı kesimlerde yer alan müşterilere satma imkanını yakalıyorlar. Hedefli reklam çalışmaları, kitlenin ilgi alanı, mesleği, yaşı ve ekonomik durumu dikkate alınarak yapılıyor.

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Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (CJEU), sosyal medya devinin davranışsal reklamcılığa yaklaşımının AB düzenlemelerine uymadığını keşfetti. Ardından Meta'ya bir kısıtlama getirdi. İrlanda Veri Koruma DPC Otoritesi'ne göre Meta, mayıs ayının başında 1,2 milyar Euro para cezasına çarptırıldı.

Şirket ayrıca yakın zamanda ücretli reklamsız abonelik paketini getirdi. Bu yeni paketin tabanlı katmanları mevcut olacak. Bu durum, tıpkı X eski ismiyle Twitter gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca mobil uygulama mağazalarının getirdiği ek işlem ücretlerini karşılamak için telefon abonelerinden web abonelerinden daha fazla ücret talep edecek.

Meta'nın çatısı altındaki Instagram ve Facebook'un yapay zeka ile güçlenmesi başka problemleri beraberinde getirdi. Kullanıcıların veri güvenliği üzerinde endişeleri giderek artıyor. Yasalar ise bir şekilde bu duruma karşı önlem almaya çalışıyor. Şirket ise kullanıcıların endişesini gidermek için bazı adımlar atacak. Şirketin kişisel veri işleme ve kıta çapında artan gizlilik endişeleri konusunu ele alacak.