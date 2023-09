macOS Sonoma çıkış tarihi belli oldu! Hangi cihazlar alacak?

Apple, bugün düzenlediği Wonderlust etkinliğinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 cihazlarını tanıttı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği etkinliğin ardından Macbook'lara yeni gelen işletim sistemi macOS Sonoma için de tarih verildi. İşte macOS Sonoma çıkış tarihi ve özellikleri!

macOS Sonoma çıkış tarihi: 26 Eylül

Apple, 2023 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC23'te (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) macOS Sonoma'yı duyurmuştu. Uzun süredir beta güncellemeleri alan macOS Sonoma'nın ne zaman kararlı güncellemeye geçeceği merak konusuydu. macOS Sonoma, 26 Eylül Salı günü destekleyen modeller için indirmeye sunulacak.

macOS Sonoma özellikleri

macOS Sonoma, masaüstüne ve kilit ekranına getirdiği tasarımsal değişiklerle öne çıkıyor. Bunlardan ilki yeni ekran koruyucuları. Dünyanın dört bir yanından manzaraların yer aldığı yeni ağır çekim ekran koruyucular oldukça dikkat çekici ve oturum açıldığı anda duvar kağıdınıza dönüşüyor.

Bir diğer büyük yenilik ise masaüstüne widget ekleme özelliği. Artık masaüstünüze aynı iOS ve iPadOS'daki gibi widget galerisinden galeri ekleyebiliyorsunuz. Üstelik bunlar etkileşimli widgetlar. Yani bir şeyi açıp kapatmak için widget'a tıklayınca uygulamaya gitmenize gerek kalmıyor.

Yeni macOS Sonoma, video konferanslarınız için de çeşitli yenilikler sunuyor. Sunan Kişi Katmanı adlı yeni özellik, ekranınızı paylaştığınız anlarda bile ekranda kalmanızı sağlıyor. Büyük katman, ekranınızı ayrı bir tabakada yanınıza yerleştiriyor ve sizi ön planda tutuyor. Küçük katmanı kullandığınızda, paylaştığınız ekranda hareket ettirilebilen bir balonun içinde görünüyorsunuz.

Safari'ye geldiğimizde ise uygulamaya yeni profil oluşturma özelliği geldi. Safari'de oluşturduğunuz farklı profillerle İş ve Kişisel gibi başlıklar altında internette ayrı ayrı gezinebiliyorsunuz. Profiller sayesinde web geçmişinizi, genişletmelerinizi, Sekme Grupları'nızı, çerezlerinizi ve favorilerinizi ayrı tutabiliyorsunuz. Üstelik internette gezinirken profiller arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz.

Bunun yanında artık herhangi bir web sitesini doğrudan Dosya menüsünden web uygulaması olarak Dock'a ekleyebiliyorsunuz. Basitleştirilmiş araç çubuğu sayesinde uygulama benzeri bir deneyim yaşamak için web uygulamasını başlatmak mümkün. Bu uygulamaya da her uygulamaya eriştiğiniz gibi erişip bildirimler alabiliyorsunuz.

Ayrıca Özel Dolaşma modu, kullanmadığınız zamanlarda özel dolaşma pencerenizi artık kilitliyor, bilinen veri izleyicilerini sayfalar yüklenirken tamamen engelliyor ve siz internette gezinirken URL'lere eklenen takip edicileri kaldırıyor.

Yeni macOS sürümü, Mesajlar uygulamasına da birçok yenilik getiriyor. Arama filtresi özelliği ile sonuçları hızlıca daraltıp aradığınız mesajı bulabiliyorsunuz. Ayrıca kaydırarak yanıt verme özelliği ile üstte kalan bir mesaja yanıt da verebiliyorsunuz. Artı düğmesiyle konum paylaşma özelliği de Mesajlar uygulamasına eklendi.

Gelişmiş Otomatik Doldur özelliğiyle, Kişiler'de kayıtlı olan bilgileri güvenli bir şekilde kullanarak PDF'leri veya taranmış belgeleri daha hızlı doldurabiliyorsunuz. Tam genişlikteki bir PDF'i Notlar içinde görüntüleyip sayfalar arasında tıklayarak geçiş yapabiliyorsunuz. Paylaş düğmesine basarak, bir notta başladığınız işi Pages'a gönderme özelliği de gelmiş bulunmakta

Yeni gelen oyun modu ise arka plan görevlerinde Mac'inizin CPU ve GPU kullanımını düşürerek önceliği otomatik olarak oyunlara veriyor. Üstelik AirPods ve sevdiğiniz oyun kumandaları gibi kablosuz aksesuarlarda gecikme süresini önemli ölçüde azaltarak farkını hissedebileceğiniz bir tepki hızı sağlıyor.

Mac için yakında çıkacak ve yeni eklenmiş oyunların arasında Fort Solis, Stray, DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, SnowRunner, World of Warcraft: Dragonflight, HUMANKIND™, The Medium, Resident Evil Village: Winters' Expansion, No Man's Sky, Firmament, Disney Dreamlight Valley, Dragonheir: Silent Gods, ELEX II ve Layers of Fear bulunuyor.

İletişim Güvenliği, hassas içerikli video ve fotoğraflar için şimdi korumalara sahip. Bu korumalar sadece Mesajlar'ı değil, hem sistem genelinde fotoğraf seçicisinden hem de üçüncü taraf uygulamalardan gönderilen ve alınan içerikleri de kapsıyor.

Şimdi hassas içerikli fotoğraf ve videoları görmek veya görmemek sizin seçiminiz. Mesajlar'da ve üçüncü taraf uygulamalarda içerikleri görmeden önce flulaştırma özelliğini kullanabileceksiniz. Bir uygulamanın sadece kendi belirlediğiniz fotoğraflara erişimine izin verebiliyor ve Fotoğraflar arşivinizin kalanını gizli tutabiliyorsunuz.

Genişletilmiş Kilit Modu, karmaşık siber saldırılara karşı koruma sağlamaya yardımcı olmak için güvenliği artırıyor. Şimdi bu özelliği Apple Watch da dahil olmak üzere tüm Apple aygıtlarınızda etkinleştirebiliyorsunuz.

macOS Sonoma alacak Mac modelleri

Apple, yeni işletim sistemini alacak Mac modellerini de açıkladı. İşte macOS Sonoma alacak Mac modelleri: