iQOO 12 Serisinin Global Sürümü Yakında Piyasaya Sürülecek

iQOO geçtiğimiz günlerde iQOO 12 modellerini Çin'de piyasaya sürmüştü. Tanıtımın ardından global sürüm için çalışmalara başlayan şirket, görünüşe göre çok yakında iQOO 12 serisinin global sürümünü pazara sunacak.

iQOO 12 global sürümü ne zaman geliyor?

Çin'de tanıtılmasıyla ilgileri üzerine toplayan iQOO 12 ve 12 Pro, bugün Bluetooth sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bluetooth 5.4 ile karşımıza çıkan 12 ve 12 Pro, pazara giriş tarihleri hakkında da bilgiler getirdi. Görünüşe göre 12 ve 12 Pro Aralık ayında global pazarda satışa sunulacak.

Tabi bazı modellerde Çin sürümü ile global sürüm arasında özellik farkları bulunuyor. Ancak iQOO 12 serisi için böyle bir bilgi şimdiye kadar ulaşmadı. Yani iQOO 12'nin global sürümünün Çin versiyonu ile aynı özelliklere sahip olması muhtemel. Peki iQOO 12'nin özellikleri neler? Gelin inceleyelim.

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Geçtiğimiz ay 6,78 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranı ile tanıtılan iQOO 12, 144Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan cihaz, 12 ve 16 GB RAM bellek seçeneğine sahip. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç seçenek var.

Arka tarafında 50 + 50 + 64 Megapiksel olarak şekillenen üçlü kamera grubunu taşıyan cihaz, ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alan iQOO 12, 120W hızlı şarj desteği ile geliyor. Tüm bu sistemin Android 14 ile çalışmasını sağlayan iQOO, cihazın başlangıç fiyatını ise 560 Dolar olarak belirmiş.

12 Pro ise diğer modelden farklı olarak 2K Samsung E7 AMOLED ekranla geliyor. Bu modelde 5100 mAh batarya sunan şirket, 50W kablosuz hızlı şarj desteğini de 12 Pro ile birlikte getiriyor. Bunların dışında cihazın diğer tüm özellikleri alt model ile eşleşiyor.