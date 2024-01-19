iPhone 16 Capture Butonu İle İlgili Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Apple'ın bu yılın sonunda piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 16 serisi detaylanmaya başladı. Geçen günlerde RAM seçenekleri belli olan akıllı telefonların şimdi de Capture butonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki iPhone 16 serisinde kullanılacak Capture butonu ne işe yarayacak? iPhone 16 özellikleri!

iPhone 16 Capture butonu ne işe yarayacak? – iPhone 16 özellikleri

Apple, iPhone 16 serisinde kullanılacak Capture butonunun işlevleri ortaya çıktı. Şirkete yakın kaynaklara göre ilgili düğme beklenenin aksine kapasitif değil mekanik olacak. Ancak buna rağmen dokunma ve basınç algılama özelliklerini kullanıcılara sunacak.

Butonun basınç ve baskıyı desteklemesiyle kullanıcıların düğme üzerinde sağa ve sola kaydırma yaparak yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmalarının önü açılacak. Dahası, hafif dokunma ile odaklama/netleme ve daha sert dokunuşlarla video kaydı başlatma, kısacası çekim yapılabilecek. Bu detaylardan da anlaşıldığı üzere bu düğmenin ana odak noktası fotoğrafçılık ve video çekimi olacak.

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iPhone 16'da bu yeni butonun kullanılmasıyla cihazlardaki mmWave anteninin de yerinin değişmesi söz konusu. iPhone 16 serisi RAM kapasitesi (Söylenti):

iPhone 16: 8GB

iPhone 16 Plus: 8GB

iPhone 16 Pro: 8GB

iPhone 16 Pro Max: 8GB

Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası Apple'ın yaklaşan iPhone 16 serisinde kritik değişiklikler yapmayacağı yönündeydi. Ancak bu durum son zamanlarda değişmeye başladı. Zira iPhone'larla ilgili paylaştığı kritik bilgilerle ön plana çıkan AppleTrack geçtiğimiz hafta iPhone 16 Pro'da önemli bir tasarım değişikliğinin olacağını gözler önüne serdi.

Görünüşe göre iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde Dinamik Adanın boyutları küçülecek. Hatta marka iPhone 14 ve 15'lerde kullandığı hap tasarımının aksine yeni modellerde Android'de sıklıkla karşımıza çıkan delikli ekran tasarımına geçecek.

iPhone 16 Pro'nun ekranının 6,1 inçten 6,3'e çıkması beklenirken, Pro Max'in paneli 6,9 inç boyutlarında olacak. Bunun yanı sıra 15 Pro Max'e özel olan 5x tetraprism optik zoom kamera yaklaşan serinin standart Pro modelinde de kullanılacak. Dahası, Pro'larda 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameranın 1/2,55 inç 48 Megapiksele yükseltileceği ifade ediliyor. Son olarak serinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 özellikleri ve tasarımıyla beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!