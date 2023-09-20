Apple'ın 12 Eylül'de vitrine çıkardığı iPhone 15 serisi an itibariyle Avrupa'da ön sipariş sürecinde ve çok yakında kullanıcılarla buluşacak. Bu süreçte akıllı telefonlarla ilgili bilinmeyen birçok özellik ortaya çıktı ve kısa bir süre önce bunlara bir yenisi daha eklendi.

iPhone 15 serisinde pil sağlığını koruyacak yeni özellik

Bilindiği üzere akıllı telefonların bataryaları zaman içerisinde yıpranıyor. Apple'ın iPhone modelleri için de bu geçerli ve görünüşe göre geçen hafta tanıtılan iPhone 15 serisinde pilin daha uzun süre dayanmasına olanak sağlayacak bir özellik kullanılacak.

MacRumors'un raporuna göre iPhone 15 serisinde yeni bir pil sağlığı özelliği mevcut olacak. Kullanıcılar bu özelliği aktif etmeleri halinde telefonlarının şarj seviyelerinin yüzde 80'e ulaşması halinde durdurma imkanına sahip olacaklar.

Yangın yeri hep: iPhone 15 serisinde beklenmedik sorun!

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, seride yer alacak özellik halihazırda kullanmış olduğumuz ve pilin eskime hızını yavaşlatmak için yüzde 80'e kadar şarj eden ve kalan yüzde 20'lik kısmı ise kullanıcı rutinlerine göre optimize ederek daha yavaş dolduran İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliğiyle aynı değil. Yeni işlev bunun aksine telefonun şarj seviyelerini hiçbir zaman yüzde 80'in üzerine çıkarmayacak.

iPhone 15'in teknik özellikleriyse şöyle;

ÖzellikleriPhone 15 Ekran boyutu6.1 inçPanel türüOLED Super RetinaEkran çözünürlüğü2556 x 1179 pikselEkran yenileme hızı60 HzEkran parlaklığı1600 nit/HDR ile 2000 nitİşlemciA16 BionicBellek6 GB RAMDepolama128 GB, 256 GB ve 512 GBAna Kamera48 MegapikselUltra geniş açılı ikinci kamera12 MegapikselÖn kamera12 MegapikselBatarya kapasitesi20 saate kadar video izleme, 80 saate kadar şarkı çalmaİşletim sistemiiOS 17Bağlantı seçenekleriUSB Type-C, 5G,Kalınlık, Uzunluk ve Genişlik7.8 mm, 147.6 mm, 71.6 mmAğırlık171 gramFiyatı799 dolar/ 49 bin 999 TL

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