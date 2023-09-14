iPhone 15 Pro Max Performansıyla Dikkat Çekiyor
Apple'ın Wonderlust etkinliğinde tanıtılan iPhone 15 serisi, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. iPhone 15 Pro Max, Geekbench performans testinde liderlik koltuğuna oturdu.
12 Eylül'de düzenlenen Wonderlust etkinliği etkinliğinde tanıtılan iPhone 15 serisi, yine akıllı telefon dünyasının gündemine oturdu. Sektörün çıtasını belirleyen Apple, görünüşe göre performansıyla ağızları açık bırakan bir model ortaya çıkardı.
iPhone 15 Pro Max, Geekbench performans arenasının lideri oldu
Akıllı telefonların performans testlerinin gerçekleştirildiği Geekbench, sektörün son oyuncularını ağırladı. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin performans sonuçları ortaya çıktı. iPhone 15 Pro iPhone 16,1 ismiyle, Pro Max modeli ise iPhone 16,2 ismiyle listelendi.
Testlerde iPhone 15 Pro tek çekirdekte 2.914 puan ve çok çekirdekte 7.199 puan elde etti. Serinin en güçlü telefonu ise gezegendeki en güçlü telefon unvanını alıyor. iPhone 15 Pro Max, tek çekirdekte 2.787 puan ve çok çekirdekte 6.853 puan alarak performans arenasının kralı oldu.
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iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri
Ekran6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrastBoyut ve Ağırlık160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gramTasarımTitanyum gövde, Eylem ButonuİşlemciApple A17 ProDepolama256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB dahili hafızaBağlantı5G, Uydu Haberleşme, Type-C (Thunderbolt 4) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFCKamera – Ana48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitlemeKamera – Ultra Geniş Açı12 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanıKamera – Telefoto12 Megapiksel, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 5x optik yakınlaştırmaArka Kamera Video4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fpsAğır Çekim VideoSaniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteğiÖn Kamera12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydıDiğer ÖzelliklerHDR10, Dolby Vision, HLGİşletim SistemiiOS 17