iPhone 15 Pro Max Performansıyla Dikkat Çekiyor

12 Eylül'de düzenlenen Wonderlust etkinliği etkinliğinde tanıtılan iPhone 15 serisi, yine akıllı telefon dünyasının gündemine oturdu. Sektörün çıtasını belirleyen Apple, görünüşe göre performansıyla ağızları açık bırakan bir model ortaya çıkardı.

iPhone 15 Pro Max, Geekbench performans arenasının lideri oldu

Akıllı telefonların performans testlerinin gerçekleştirildiği Geekbench, sektörün son oyuncularını ağırladı. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin performans sonuçları ortaya çıktı. iPhone 15 Pro iPhone 16,1 ismiyle, Pro Max modeli ise iPhone 16,2 ismiyle listelendi.

Testlerde iPhone 15 Pro tek çekirdekte 2.914 puan ve çok çekirdekte 7.199 puan elde etti. Serinin en güçlü telefonu ise gezegendeki en güçlü telefon unvanını alıyor. iPhone 15 Pro Max, tek çekirdekte 2.787 puan ve çok çekirdekte 6.853 puan alarak performans arenasının kralı oldu.

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iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri