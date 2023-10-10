iPhone 15 Pro Max inceleme!

Ray Tracing destekli, konsol seviyesinde oyun oynatabilecek A17 Pro işlemcisi, titanyum kasası, Lightning yerine USB Type – C ile gelen iPhone 15 Pro Max detaylı inceleme videosuyla karşınızdayız. Bakalım iPhone 15 Pro Max özellikleri ve fiyatı ile bizlere neler sunacak?

iPhone 15 Pro Max İnceleme! iPhone 15 Pro Max fiyatı ve renk seçenekleri

Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Natürel Titanyum renk seçeneklerine sahip olan iPhone 15 Pro Max'in başlangıç modeli olan 256 GB'lık sürümün fiyatı 76.999 TL. 512 GB'lık model 84.999 TL, 1 TB'lık olan modelin Türkiye fiyatı ise 92.999 TL. Tabii bu fiyatlar videoyu çektiğimiz gün itibariyle olan fiyatlar.

En pahalısı bizde ama en ucuzu nerede? iPhone 15'i en ucuza satan ülkeler!

Hazır fiyatlarla videomuza giriş yapmışken, şu bilgiyi de iletmek istiyorum. iPhone 14 Pro Max'te 28.453 TL olan arka cam değişim ücreti, iPhone 15 Pro Max'te 6.731 TL'ye düşmüş durumda. iPhone 15 Pro modellerinde ilk defa arka cam değişim imkanı sunulduğu için, onarım maliyetlerinde de bir düşüş söz konusu olmuş.

iPhone 15 Pro Max tasarım farklılıkları

240 gr ağırlığa sahip olan iPhone 14 Pro Max'e göre, titanyum malzeme ile beraber daha hafifleyen iPhone 15 Pro Max, 221 gram ağırlığa sahip. Hafifleyen iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'e göre biraz kalınlaşmış. 7.9 mm'den 8.25 mm'ye çıkan kalınlık, telefonun kenarlarının biraz daha ovalleştirilmesinden ötürü hissedilmiyor.

Havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan titanyum, iPhone 15 Pro Max'i hem daha sağlam hem de daha hafif kılıyor. iPhone 15 Pro Max'in dışında 5. sınıf titanyum malzeme kullanan Apple, telefonun iç iskeletinde ise %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretiyor.

Ceramic Shield ön cam ve arka tarafta da dokulu mat cam arka yüzeyin kullanıldığı iPhone 15 Pro Max'in özellikle önden baktığımızda ekran çerçevelerinin de daha inceldiğini görüyoruz. iPhone 15 Pro Max ile 14 Pro Max'i yan yana koyduğunuzda, çerçevelerin inceldiğini hissediyorsunuz.

iPhone 15 Pro modellerinde bir diğer yenilik ise aksiyon butonu. Pro olmayan iPhone 15 ve daha önceki iPhone modellerinde, telefonu sessize alabildiğimiz bir anahtar kullanan Apple, artık aksiyon butonuna yer veriyor. Apple'ın Türkçe olarak eylem düğmesi olarak da adlandırdığı bu buton sayesinde, istediğiniz özelliği butona atayıp, kısayol tuşu olarak kullanabiliyorsunuz.

İstediğiniz özelliği ayarladıktan sonra eylemi başlatmak için düğmeyi basılı tutmanız yeterli. iPhone 15 Pro Max'in bir diğer farkı ise artık altında Lightning portu yerine USB Type – C portuyla beraber geliyor olması. iPhone 15 Pro modelleri, Pro olmayan iPhone 15 modellerine göre daha hızlı bir USB Type C portu sunuyor.

iPhone 15 Pro modelleri, USB 3 desteği ile beraber 20 kata kadar daha hızlı dosya aktarımı sunuyor. Hem şarj olma hem de dosya aktarım sürelerinde Pro modeller daha avantajlı. Ayrıca USB Type C portu üzerinden diğer cihazları da şarj edebiliyorsunuz. Pek çok Type – C aksesuarı da destekliyor. iPhone 15 Pro Max, IP68 desteği ile beraber geliyor. 6 metre suya 30 dakika dayanabilen iPhone 15 Pro Max, yine çift hoparlör desteği de sunuyor.

iPhone 15 Pro Max ekran özellikleri

iPhone 15 Pro Max'i kullanırken, tasarım kısmında da söylediğim gibi daha ince ekran çerçeveleri dikkat çekiyor. Yüzde 89.8 ekran kasa oranına sahip olan iPhone 15 Pro Max, yüzde 88.3 ekran kasa oranına sahip olan 14 Pro Max'e göre daha ince çerçevelere sahip. iPhone 14 Pro Max'te kulanılan dinamik ada tasarımı ve genel ekran özellikleri, iPhone 15 Pro Max'te de devam ediyor.

6.7 inç büyüklüğünde LTPO Super Retiuna XDR OLED ekranın kullanıldığı iPhone 15 Pro Max, 120 Hz desteğine sahip. Her zaman açık ekran ile beraber 1 – 120 Hz arası dinamik ekran yenilemesi sunan telefonun ekranı ayrıca HDR10, Dolby Vision gibi desteklere de sahip. 1000 nit tipik, 2000 nit maksimum parlaklığa çıkan ekranın çözünürlüğü ise 2796 x 1290 piksel.

A17 Pro özellikleri! iPhone 15 Pro Max ne kadar performanslı?

Apple, iPhone 15 Pro modellerde yeni çipseti A17 Pro'yu kullanıyor. 3 nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin içerisinde 19 milyar transistör bulunuyor. A17 Pro işlemcisinin içerisinde 2 adet yüksek performanslı, 4 adet de verimlilik odaklı işlemci çekirdeği bulunuyor. Toplamda 6 çekirdekli işlemciye, yeni geliştirilen, Ray Tracing destekli 6 çekirdekli Apple GPU eşlik ediyor.

Yapay zeka işleri ve makine öğrenimindeki hızı artırmak için yeni 16 çekirdekli Neural Engine görev alıyor. iPhone 15 Pro Max, 8 GB RAM ile beraber geliyor. 256, 512 GB ve 1 TB dahili hafıza seçenekleri sunulan iPhone 15 Pro Max performans testlerinde neler yapmış gelin yakından bakalım.

GeekBench 6 işlemci testi ile başlıyoruz. Tek çekirdekte 2891, çoklu çekirdekte ise 7110 puan alan 15 Pro Max, aynı programın grafik birimi testinde ise 27275 GPU Metal skoru alıyor. Aynı testte ise iPhone 14 Pro Max tek çekirdekte 2634, çoklu çekirdekte ise 6486 puan alıyor. GPU Metal skoru ise 22774.

iPhone 15 Pro Max ile, 14 Pro Max'i detaylı bir şekilde karşılaştırdığımız videoda, daha çok karşılaştırmalı test sonucundan bahsedeceğiz. Şimdi testlerimize iPhone 15 Pro Max ile devam edelim. AnTuTu'da 1.391.432 puan alan 15 Pro Max, 3D Mark Wild Life Extreme Unlimited testinde ise 2778 puan aldı. Bu testte ortalama verdiği frame değeri ise 16.6 FPS.

A17 Pro çipsetinin içerisinde USB 3.0 kontrolcüsü sayesinde daha yüksek hızlarda veri aktarım imkanı sunuluyor. 10Gbps'ye kadar veri aktarım imkanı sunan USB Type-C portu üzerinden DisplayPort görüntü aktarımı da yapılabiliyor.

Wi-Fi 6 yerine Wi-Fi 6e modem ile beraber daha hızlı kablosuz bağlantı hızı da sunuluyor. Çift frekanslı hassas GPS teknolojisi sayesinde konum performansında ve hassasiyetinde ciddi artışlar sağlanıyor.

iPhone 15 Pro Max kamera özellikleri

iPhone 15 Pro Max, yenilenen kamera sistemi ile beraber geliyor. Yine arkada 3'lü kamera dizilimini kullanmaya devam eden Apple, lens camlarında da çizilmeye karşı dayanıklı safir cam kullanmış. iPhone 15 Pro Max'te pek çok farklı odak uzaklığıyla çalışabiliyorsunuz. Fotoğraf çekeceğiniz zaman sanki 7 lensiniz varmış gibi, farklı sonuçlar çıkartabilme yeteneğine sahip oluyorsunuz.

iPhone 15 Pro Max'te kullanılan ana kamera 48 Megapiksel çözünürlüğünde. 24mm f/1.78 diyafram değerine sahip olan bu ana kamera 24, 28 ve 35 mm fotoğraflar çekebiliyor. Aynı lenste, farklı mm değerleriyle çekim yapmak için, kamara uygulamasında 1x'in üstüne tekrar basmanız yeterli. Bu lenste OIS özelliği de bulunuyor.

24mm 48 Megapiksel, 28mm modda 35 Megapiksel, 35mm modda ise 24 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş kamera ie 13 mm ve f/2.2 diyafram değerine sahip. Böylece 120 derece görüş alanına sahip ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

12 Mepapiksel çözünürlüğündeki telefoto kamera ise artık 5 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. 120 mm f/2.8 diyafram değerine sahip olan bu telefoto lens toplamda 25 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Bu lenste de OIS desteği mevcut.

iPhone 15 Pro Max'te bir diğer geliştirme ise portre modunda karşımıza çıkıyor. Portre moduna geçiş yapmadan hem ön hem de arka kamera, çekilecek nesneyi tanıyor ve otomatik olarak portre moduna geçiş yapıyor. Portre olarak çekilen fotoğrafların arka kısmındaki bulanık alanı ise daha sonra galeride değiştirebiliyorsunuz.

Ön kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip 23 mm'lik geniş açılı lens kullanılıyor. Derinlik algılamaları ise donanımsal olarak arkada TOF 3D LiDAR sensör tarafından, önde ise SL 3D derinlik ve biyometrik sensör tarafından sağlanıyor.

iPhone 15 Pro Max ile macro çekimler de yapabiliyorsunuz. Video tarafında da 4K 24/25/30 ve 60 FPS, Full HD'de 25 / 30 / 60 / 120 / 240 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Video kayıtlarında 10 Bit HDR ve Dolby Vision HDR ve stereo ses kaydı gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz.

Cinematic mode 4K 24 ve 30 FPS kayıtlara izin veriyorken, iPhone 15 Pro Max, 3D Mekansal video kayıtlarına da imkan sunuyor. Sonuç olarak baktığımızda zaten kamerasını hem fotoğraf hem de video kaydında oldukça başarılı bulduğumuz 14 Pro Max'e göre ciddi iyileştirmeler kamera tarafında karşımıza çıkmış durumda.

Hem optik hem de dijital olarak daha fazla yakınlaştırma imkanı sunan iPhone 15 Pro Max'in çektiği fotoğraflardaki kalite de ciddi derecede artmış. Özellikle düşük ışık fotoğraf ve video performansını başarılı bulduk.

iPhone 15 Pro Max batarya özellikleri

iPhone 15 Pro Max inceleme içeriğimize batarya ile devam edelim. Cihaz, selefi 14 Pro Max'e göre biraz daha iyi bir pil süresi sunuyor. 3nm teknolojisiyle üretilen işlemci ve büyüyen batarya, bu artışın esas kahramanları. 29 saate kadar video oynatma, 25 saate kadar online video izleme, 95 saate kadar ses çalma, süresi sunan iPhone 15 Pro Max, çok rahat bir şekilde 1 günü aşan pil süresi bizlere sunuyor.

15W'a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj, 7.5W'a kadar Qi kablosuz şarj ve 20W kablolu şarj imkanı sunan iPhone 15 Pro Max, daha güçlü Power Delivery özellikli adaptörlerle yaklaşık 25 – 26 watt seviyelerinde şarj olabiliyor. Hızlı şarj edildiğinde yarım saatte yüzde 50 seviyesinde şarj olabilen iPhone 15 Pro Max'in bataryası ise 4,441mAh.

iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri

Ekran6.7 inç, 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrastBoyut ve Ağırlık160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık, 240 gramTasarımTitanyum gövde, Eylem ButonuİşlemciApple A17 ProDepolama256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TBBağlantı5G, Uydu Haberleşme, Type-C (Thunderbolt 4) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFCKameraAna: 48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitlemeKameraUltra Geniş Açı: 12 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanıKameraTelefoto: 12 Megapiksel, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme, 5x optik yakınlaştırmaArka Kamera Video4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fpsAğır Çekim VideoSaniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteğiÖn Kamera12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydıDiğer ÖzelliklerHDR10, Dolby Vision, HLGİşletim SistemiiOS 17

iPhone 15 Serisi Türkiye fiyatları ne kadar?

ModelDepolamaFiyat (TL)iPhone 15128 GB49.999iPhone 15256 GB53.999iPhone 15512 GB61.999iPhone 15 Plus128 GB56.999iPhone 15 Plus256 GB60.999iPhone 15 Plus512 GB68.999iPhone 15 Pro128 GB64.999iPhone 15 Pro256 GB68.999iPhone 15 Pro512 GB76.999iPhone 15 Pro Max256 GB76.999iPhone 15 Pro Max512 GB84.999iPhone 15 Pro Max1 TB92.999

Peki siziPhone 15 Pro Max inceleme videomuz hakkında neler düşünüyorsunuz. iPhone 15 Pro Max, özellikleri ve fiyatına baktığınızda ilginizi çeken bir telefon oldu mu?