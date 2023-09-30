iPhone 15 Pro Max İlk Sahiplerine Ulaştı

Apple, 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 15 serisiyle sektörün gündemine oturmuş durumda. Daha önce ön siparişe açılan model 29 Eylül'de ilk sahiplerine ulaştı. ShiftDelete.Net olarak ilk iPhone 15 Pro Max alanların duygularına ortak olduk.

Gece yarısı iPhone 15 Pro kuyruğu!

Ekip olarak ilk önce Gürgençler İstMarina'ya doğru yola çıktık. Her sene olduğu gibi bu yıl da gece yarısı açılacak mağazanın önünde kuyruk oluştu. 22 Eylül'de başlayan ön sipariş döneminde Pro modelleri büyük ilgi görmüştü. Görünen o ki satışlarda da bu durum geçerli.

Hakkı Alkan, mağazanın önündeki sırada bekleyen kişilerle konuştu. Verilen demeçlere bakılırsa birçok kişi iPhone 15 Pro Max modelini almak istiyor. Sırada çiftçisinden kasabına, borsacısından turizmcisine kadar birçok meslekten kişi yer aldı.

iPhone 15 serisi, sahiplerine ulaştı!

Apple, bu sene yeni serisine küresel bazlı zam yapmadı. Seri çıkmadan önce en güçlü iPhone 15 modelinin 100 bini aşması bekleniyordu. Şu anda 1TB'lık iPhone 15 Pro Max, 92.999TL'den satışa sunuluyor. Taban fiyata baktığımızda 128GB iPhone 15'i 49.999TL'lik fiyatıyla görüyoruz.

Gürgençler'e ulaşmak için: https://bit.ly/3ARVRWn