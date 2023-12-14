Instagram, Türk gençlerini depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye teşvik ediyor

Meta, Türkiye'nin seçkin genç içerik üreticileri, UNDP Türkiye ve Koç Üniversitesi KARMA Lab ile iş birliği yaparak Instagram'ın gücünü kullanarak depremden etkilenen bölgelerdeki kültürel simge yapılarını yerinde görmeyi teşvik etmeyi ve turizmi canlandırmayı amaçlayan bir projeyi hayata geçirdi.

Meta, Türkiye'nin seçkin genç içerik üreticileri, UNDP Türkiye ve Koç Üniversitesi KARMA Lab ile yaptığı iş birliğiyle, Instagram'ın toplulukları bir araya getirme ve toplumsal amaçları destekleme gücünü göstererek, yakın zamanda meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki kültürel simge yapılarını yerinde görmeyi teşvik etmeyi ve turizmi canlandırmayı amaçlıyor.

11 Aralık 2023 – Ülkenin genç Instagram içerik üreticilerini dijital platformların ötesine geçen bir amaç için bir araya getiren Medeniyetlerin Hafıza Kapısı Projesi ile Meta, Türk gençlerinin hayati bir sosyal amacı desteklemek için kolektif bir çaba içinde nasıl birleştiğine ışık tutuyor. Proje, Instagram'ın gücünü kullanarak felaketlerden sonra birleşmenin ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini vurguluyor.

UNDP Türkiye ve Koç Üniversitesi KARMA Lab iş birliğiyle gerçekleştirilen proje için içerik üreticilerinin kent simgelerinin depremden önceki görünümünü yansıtabileceği 3 AR filtresi geliştirildi. Projenin mesajını yaymak amacıyla Instagram ile iş birliği yapan Yeşim Sevinç, Emir Elidemir ve Yeliz Korkmaz, paylaştıkları Reels videolarında bu filtreleri kullanarak ilgi çekici içerikler aracılığıyla takipçilerini depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay bölgelerini ziyaret etmeye ve turizmi canlandırmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda, oluşturulan filtreler, depremden etkilenen bölgeler ve tarihi ve kültürel simgeler hakkında daha detaylı bilgiye https://hafizakapisi.com.tr web sitesi üzerinden ve Instagram hesabı (@hafizakapisi) üzerinden ulaşılabiliyor.

Instagram, gençlerin tutkularını destekleyen çalışmalarını sürdürüyor

Gençlere yatırım yapma ve tutkuyla bağlı oldukları konuları ele alırken kitlelerini büyütmeleri için bir platform sağlama konusundaki desteğini daima gösteren Instagram, bu projeyle genç neslin sesinin duyulmasına imkan sağlamaya olan bağlılığını da gözler önüne seriyor.

Bu projeyle yerel halka ve kültüre destek olmayı hedefleyen Meta, insanları bu 3 büyük şehri ziyaret etmeye ve turizmi hareketlendirmeye davet ediyor. Meta ve gençlerin Instagram merceğinden yeniden inşa etme, dayanışma ve kalıcı etki yaratma yolculuğunu #yerindegörmekgerek ve hafızakapısı etiketlerinden takip edebilirsiniz.