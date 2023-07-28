Honor, uygun fiyatlı X serisini genişletiyor

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki payını büyütmek isteyen Honor, uygun fiyatlı model arayanlar için ürettiği X serisini genişletiyor. Şirket, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Honor X6 modelinin devamını tanıttı. Honor X6a, MediaTek Helio G36 işlemci ve 5.200 mAh batarya ile geliyor. Cihazın arka tarafında üçlü kamera dizilimi yer alıyor. 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Öte yandan Honor X6a, selefine göre büyük bir bataryaya sahip. 5.200 mAh bataryadan güç alacak olan cihaz, 22,5 W şarj ile beslenecek.