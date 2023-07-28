Honor, uygun fiyatlı X serisini genişletiyor
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Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki payını büyütmek isteyen Honor, uygun fiyatlı model arayanlar için ürettiği X serisini genişletiyor. Şirket, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Honor X6 modelinin devamını tanıttı. Honor X6a, MediaTek Helio G36 işlemci ve 5.200 mAh batarya ile geliyor. Cihazın arka tarafında üçlü kamera dizilimi yer alıyor. 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Öte yandan Honor X6a, selefine göre büyük bir bataryaya sahip. 5.200 mAh bataryadan güç alacak olan cihaz, 22,5 W şarj ile beslenecek.
Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki payını büyütmek isteyen Honor, uygun fiyatlı model arayanlar için ürettiği X serisini genişletiyor. Şirket, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Honor X6 modelinin devamını tanıttı.
Honor X6a, MediaTek Helio G36 işlemci ve 5.200 mAh batarya ile geliyor
Honor X6a modelinin ön panelinde 720 x 1.612 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç TFT LCD ekran yer alıyor. İşlemci koltuğunda MediaTek tarafından üretilen Helio G36 yer alıyor. 4 GB RAM kapasitesine sahip cihaz, 128 GB depolama sunuyor. Modelin kapasiteni genişletebilmek için de microSD yuvası bulunuyor.
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Cihazın arka tarafında üçlü kamera dizilimi yer alıyor. 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Öte yandan Honor X6a, selefine göre büyük bir bataryaya sahip. 5.200 mAh bataryadan güç alacak olan cihaz, 22,5 W şarj ile beslenecek.
Honor X6a özellikleri
– 2 Megapiksel, f/2.4, (makro) – 2 Megapiksel, f/2.4, (derinlik)Ön kamera5 Megapiksel, f/2.2, (geniş)Batarya 5200 mAh batarya; 22,5W şarjBellek4 GB RAMDepolama128GB ve microSD depolama yuvasıBoyutlar163,3 x 75,1 x 8,4 mm; 188 gr Fiyat150 Euro
Ekran 720 x 1.612 piksel çözünürlük; 90 Hz yenileme hızı; 6,56 inç TFT LCD ekranİşlemciMediaTek Helio G36Arka kamera– 50 Megapiksel, f/1.8, (geniş), PDAF
– 2 Megapiksel, f/2.4, (makro)
– 2 Megapiksel, f/2.4, (derinlik)Ön kamera5 Megapiksel, f/2.2, (geniş)Batarya 5200 mAh batarya; 22,5W şarjBellek4 GB RAMDepolama128GB ve microSD depolama yuvasıBoyutlar163,3 x 75,1 x 8,4 mm; 188 gr Fiyat150 Euro