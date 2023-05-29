Hindistan Yeni Nesil Navigasyon Uydusunu Uzaya Fırlattı

YENİ DELHİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01'i başarılı şekilde uzaya fırlattı.

Yaklaşık 2.232 kilogram ağırlığındaki navigasyon uydusu, Pazartesi günü Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı roketiyle fırlatıldı.

Yetkililer, NVS-01 ile birlikte ilk kez yerli bir atom saatinin de uzaya gönderildiğini söyledi.