Havacılığın kalbi bu etkinlikte atıyor: Bulutların Üstünde 4.0!

Havacılığın anlamlı günlerinden 7 Aralık Uluslararası Dünya Sivil Havacılık Günün'de İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Kulübü'nün organizasyonuyla tarihi büyüklükte, havacılık sektörünün pek çok dalını barındıran geniş kapsamlı bir panel gerçekleşiyor. İşte detaylar…

"Bulutların Üstünde 4.0" paneline saatler kaldı!

Türkiye'nin alanında en aktif öğrenci kulüplerinden birisi olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Kulübü, devamlı olarak düzenlediği söyleşi, gezi gibi muhtelif etkinliklerinin yanı sıra amiral gemisi olan "Bulutların Üstünde 4.0" havacılık panelini 7 Aralık tarihinde ShiftDelete.Net'in basın sponsorluğuyla tüm havacılık meraklılarıyla buluşturuyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör I·GU¨ Havacılık Kulu¨bu¨ (@iguhavacilikkulubu)'in paylaştığı bir gönderi

Birisi çevrim içi olmak üzere toplam 5 oturumla gerçekleşecek olan panelde; ülkemizin önemli havacılık şirketlerinin yöneticileri, çeşitli havacılık operasyonlarının kalbindeki isimler, muhtelif departman direktörleri, uçuş ekibi, bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları ve uluslararası alanda tanınan

havacılığın duayen isimleri panelist olarak yer alacak.

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Ayrıca panelin oturumlarında gerçekleştirilecek sürpriz çekilişlere ek olarak önde gelen havacılık şirketleri ve pek çok sponsor firmada panelin fuaye alanındaki stantlarıyla bu büyük etkinliğe renk katacaklar.

Türkiye'deki en büyük havacılık panellerinden birisi olan bu geniş çaplı etkinliği organize eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Kulübü Yönetim Ekibi; pek çok bilgi, deneyim ve network alışverişini barındıracak "Bulutların Üstünde 4.0" havacılık paneline kulübün sloganı olan "Hayallerinizdeki varış noktasına inin." özdeyişiyle tüm havacılık meraklılarını davet ediyor.