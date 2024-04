GTA Plus Üyelik Ücretleri Büyük Oranda Arttı

GTA Plus üyelikleri, yalnızca saatler önce ülkemizde büyük bir fiyat artışına maruz kaldı. Rockstar yönetimi tarafından bu platforma üye olan kişilere gönderilen mailde, aylık üyelik ücretinin artık 72 TL yerine 199 TL olarak belirlendiği açıklandı. Abonelik süresini uzatmak isteyen kişiler de, bu ücreti ödemek zorunda kalacak.

Bu da tam %176'lık dev bir artış anlamına geliyor. Birçok oyuncu tarafından büyük bir şokla karşılanan bu durumun, artan enflasyondan kaynaklandığı iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

GTA Plus üyelikleri de fiyat artışı yaşayacak

Geçtiğimiz günlerde EA Plus aboneliklerinde de önemli bir ücret artışı yaşandığına tanık olmuştuk. Görünen o ki, Rockstar yönetimi de bunu takip etme kararı aldı. Red dead Redemption ve Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition gibi kült oyunları oynamanıza imkan veren platformun aylık ücreti 199 TL olarak zamlandı.

Alınan bu kararın diğer sebeplerinden birinin ise, ülkemizde yaşamamasına rağmen Türkiye'deki uygulama mağazasından GTA Plus üyesi olarak daha az ücret ödemeye çalışan kişiler olduğu düşünülüyor. Bu soruna uzun süredir kafa yoran Rockstar yönetiminin, böyle bir çözüm bulduğunu söyleyebiliriz. Günün sonunda, bu üzücü kararın ülkemizdeki oyun meraklıları için hayırlı olmasını umuyoruz.

GTA 6 çıkış tarihi için oyuncuları sevindiren iddia!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Rockstar aldığı bu karardan dönecek mi? Siz hiç bir Grand Theft Auto oyunu oynadınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.