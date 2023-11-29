Google Aralık ayında 'etkin olmayan' hesapları silmeye başlayacak. İşte bilmeniz gerekenler

Google, güncellenmiş etkin olmayan hesap politikası çerçevesinde, en az iki yıldır kullanılmayan hesapları silmeye başlayacak. Silinme riski olan hesaplar için Google, birden fazla bildirim göndererek kullanıcıları uyarıyor. Şirket, güvenlik sorunlarına vurgu yaparak uzun süre kullanılmayan hesapların risk altında olduğunu belirtiyor

Bir süredir kullanmadığınız bir Google hesabınız mı var? Kaybolmasını önlemek istiyorsanız hafta sonundan önce oturum açmalısınız.

Teknoloji devinin mayıs ayında duyurduğu Google'ın güncellenmiş etkin olmayan hesap politikası uyarınca, en az iki yıldır kullanılmayan hesaplar silinebilir. Etkin olmayan hesaplar, Cuma gününden itibaren aşamalı bir şekilde silinecek.

Silinme riskiyle karşı karşıya olan bir hesabınız varsa, Google'dan bu hesaba bağlı e-postaya ve kurtarma adresine (eğer bir hesaptan çıkılıyorsa) gönderilen birden fazla bildirim almanız gerekir.

GOOGLE NEDEN ETKİN OLMAYAN HESAPLARI SİLİYOR?

Mayıs ayındaki duyuruda Google, etkin olmayan hesap güncellemesini güvenlik sorunlarına bağladı.

Şirket, uzun süre kullanılmayan hesapların tehlikeye girme olasılığının daha yüksek olduğunu belirterek, "unutulmuş veya gözetimsiz hesapların" genellikle eski şifrelere sahip olduğunu, genellikle iki faktörlü kimlik doğrulamasının eksik olduğunu ve daha az güvenlik kontrolü aldığını belirtti. Sonuç olarak, bu hesaplar ele geçirilebilir ve spam veya diğer kötü amaçlı içeriklerin yanı sıra kimlik hırsızlığı için de kullanılabilir.

HESABIMIN SİLİNMESİNİ NASIL ÖNLEYEBİLİRİM?

Google hesabınızı aktif tutmanın (ve dolayısıyla silinmesini önlemenin) en kolay yolu, en az iki yılda bir oturum açmaktır.

Hesap etkinliği gereksinimlerini karşılayan diğer işlemler arasında, Google hesabınızda oturum açtığınızda e-posta göndermek veya e-postalar arasında gezinmek, Google aramayı kullanmak ve YouTube videolarını (YouTube Google'a aittir) izlemek yer alır. Üçüncü taraf uygulamalara ve yayınlara yönelik profiller de dahil olmak üzere, Google hesabınız aracılığıyla oluşturulan mevcut abonelikler de etkinliği hesaba katabilir.

İçeriğin Google Fotoğraflar'da saklanması için özel bir oturum açma işlemi yapılması gerekir. Google tarafından daha önce duyurulduğu gibi, Fotoğraflar içeriği de benzer şekilde iki yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında silinebilir; bu, görsellerin çöp kutusuna gitmesini önlemek için uygulamayı sık sık açmanız gerektiği anlamına gelir.

BU POLİTİKADA HERHANGİ BİR İSTİSNA VAR MI?

Bu etkin olmayan hesap güncellemesinden yalnızca iki yıl veya daha uzun süredir kullanılmayan kişisel Google hesapları etkilenecektir. Google, okullar veya şirketler gibi kuruluşlara yönelik hesapların etkilenmeyeceğini söylüyor.

Google'ın çevrimiçi politikası uyarınca, diğer istisnalar arasında etkin küçük hesapları yöneten Google hesapları, hediye kartı bakiyesi içeren hesapların yanı sıra devam eden Google ürünlerini, uygulamalarını veya aboneliklerini satın almak için kullanılan hesaplar yer alır.

Bir Google sözcüsü Pazartesi günü Associated Press'e yaptığı açıklamada, şu anda YouTube videoları içeren hesapların silinmesine yönelik bir planın bulunmadığını doğruladı.

GOOGLE HESABIMDAN VERİLERİ KAYDEDEBİLİR MİYİM?

Google hesabınızı aktif tutmanın ötesinde verilerinizi yönetmenize ve yedeklemenize yardımcı olacak birkaç araç vardır.

Örneğin Google Paket Servisi, kullanıcıların hesap verilerini istedikleri zaman Google dışına indirmelerine ve dışa aktarmalarına olanak tanır. Ayrıca Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi, hesabınızın ve verilerinizin etkin olmaması durumunda ne olacağını seçmenize olanak tanır; seçilen dosyaları güvenilir kişilere gönderme veya hesabı tamamen silme seçenekleri de dahil. Google'ın çevrimiçi politikası ayrıca şirketin, vefat eden sevilen birinin hesabını kapatmak için birinci dereceden aile üyeleriyle birlikte çalışabileceğini ve/veya duruma göre oturum açma kimlik bilgilerini paylaşmadan bazı hesap içeriği sağlayabileceğini söylüyor.

Google, kullanıcılardan hesapları için bir kurtarma e-postası sağlamalarını ve güncellemelerini ister; bu, etkin olmayan hesap bildirimlerinin ve diğer iletişimlerin gönderilmesinde de faydalıdır.