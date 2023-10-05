Google, Android 14'ü Kullanıcıların Beğenisine Sundu
Google'ın merakla beklenen Made by Google etkinliği gerçekleşti. Şirket, Pixel 8 serisi gibi ürünlerinin yanı sıra uzunca bir süredir beta çalışmalarını gerçekleştirdiği Android 14'ü de kullanıcıların beğenisine sundu. Peki yeni sürüm neleri beraberinde getirecek ve hangi modellere gönderilecek?
Google'ın merakla beklenen Made by Google etkinliği gerçekleşti. Şirket, Pixel 8 serisi gibi ürünlerinin yanı sıra uzunca bir süredir beta çalışmalarını gerçekleştirdiği Android 14'ü de kullanıcıların beğenisine sundu. Peki yeni sürüm neleri beraberinde getirecek ve hangi modellere gönderilecek?
Android 14 özellikleri
Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor. Örneğin şirketin Android 12 ve 13 ile başlattığı Material You adlı tasarım dilini bir üst seviyeye çıkıyor. Bilindiği üzere bu özellik, uygulama simgelerini, kullanıcı arayüzü öğelerini, ayarları ve çok daha fazlasını kullanılan duvar kağıdının renklerine göre belirli bir renk şemasını takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar artık özel kilit ekranı widgetları ayarlayarak favori uygulamalarına ve işlevlerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek. Bunun yanı sıra widgetlar, renkler, yazı tipleri ve daha fazlası için özel olarak hazırlanan şablonlar sunan kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri de kullanıcıların karşısına çıkıyor.
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Yeni sürümde en çok dikkat çeken detaylardan bir diğeri de yapay zeka üretimi duvar kağıtları. Ancak şu an için bu özellik ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde mevcut olacak. İlerleyen dönemlerde ise diğer modellere de gelecek. Öte yandan fotoğraflarda Ultra HDR görüntü formatı desteklenecek.
Güncellemeyle gelen diğer dikkat çeken yenilikler şöyle;
Desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanabilme özelliği
Uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi
Gelişmiş PIN özelliği
Font boyutları yüzde 200'e kadar artırılabiliyor
Health Connect uygulamasına merhaba
Bildirimleri artık kameradaki veya ekrandaki flaşlarla senkronize edilebiliyor
Yukarıda da görüldüğü üzere yeni yapı özelleştirilebilen bir kullanıcı deneyimini odağına alıyor. Bunun yanı sıra yeni yeni güvenlik özellikleri ve birkaç kullanışlı erişilebilirlik işlevleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Android 14, bugün itiberiyle kararlı sürümüyle desteklenen Google Pixel cihazları için kullanıma sunuldu. Bu yılın sonlarına doğru ise Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi akıllı telefon üreticilerine de sunulacak.
Android 14 güncellemesi ilk alacak modeller
Pixel 4A
Pixel 5
Pixel 5A
Pixel 6
Pixel 6 Pro
Pixel 6A
Pixel 7
Pixel 7 Pro
Pixel 7A
Pixel 8
Pixel 8 Pro
Pixel Fold
Pixel Tablet
Son dönemde yayınlanan raporlara (resmi liste değil) göre Android 14 güncellemesini alacak tüm modeller şöyle:
Samsung
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S23 FE
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy S20FE 5G
Galaxy S20 FE
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A73 5G
Galaxy A72
Galaxy A54
Galaxy A34
Galaxy A53 5G
Galaxy A52 (A52 5G, A52s)
Galaxy A33 5G
Galaxy A23 5G
Galaxy A14
Galaxy A13
Galaxy A04s
Galaxy A04e
Galaxy M53 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy M23
Samsung Galaxy F23
Samsung Galaxy F13
Samsung Galaxy M13
Samsung Galaxy M13 5G
Samsung Galaxy F04
Galaxy Xcover 6 Pro
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Samsung Galaxy Tab S7
Samsung Galaxy Tab S7+
Samsung Galaxy Tab S7 FE
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)
Samsung Galaxy Tab A8
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022)