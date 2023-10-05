Google, Android 14'ü Kullanıcıların Beğenisine Sundu

Google'ın merakla beklenen Made by Google etkinliği gerçekleşti. Şirket, Pixel 8 serisi gibi ürünlerinin yanı sıra uzunca bir süredir beta çalışmalarını gerçekleştirdiği Android 14'ü de kullanıcıların beğenisine sundu. Peki yeni sürüm neleri beraberinde getirecek ve hangi modellere gönderilecek?

Google'ın merakla beklenen Made by Google etkinliği gerçekleşti. Şirket, Pixel 8 serisi gibi ürünlerinin yanı sıra uzunca bir süredir beta çalışmalarını gerçekleştirdiği Android 14'ü de kullanıcıların beğenisine sundu. Peki yeni sürüm neleri beraberinde getirecek ve hangi modellere gönderilecek?

Android 14 özellikleri

Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor. Örneğin şirketin Android 12 ve 13 ile başlattığı Material You adlı tasarım dilini bir üst seviyeye çıkıyor. Bilindiği üzere bu özellik, uygulama simgelerini, kullanıcı arayüzü öğelerini, ayarları ve çok daha fazlasını kullanılan duvar kağıdının renklerine göre belirli bir renk şemasını takip edecek şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar artık özel kilit ekranı widgetları ayarlayarak favori uygulamalarına ve işlevlerine hızlı bir şekilde erişim sağlayabilecek. Bunun yanı sıra widgetlar, renkler, yazı tipleri ve daha fazlası için özel olarak hazırlanan şablonlar sunan kilit ekranı ve ana ekran özelleştirmeleri de kullanıcıların karşısına çıkıyor.

7 yıl güncelleme, OIS kamera: Google Pixel 8 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni sürümde en çok dikkat çeken detaylardan bir diğeri de yapay zeka üretimi duvar kağıtları. Ancak şu an için bu özellik ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde mevcut olacak. İlerleyen dönemlerde ise diğer modellere de gelecek. Öte yandan fotoğraflarda Ultra HDR görüntü formatı desteklenecek.

Güncellemeyle gelen diğer dikkat çeken yenilikler şöyle;

Desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanabilme özelliği

Uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi

Gelişmiş PIN özelliği

Font boyutları yüzde 200'e kadar artırılabiliyor

Health Connect uygulamasına merhaba

Bildirimleri artık kameradaki veya ekrandaki flaşlarla senkronize edilebiliyor

Yukarıda da görüldüğü üzere yeni yapı özelleştirilebilen bir kullanıcı deneyimini odağına alıyor. Bunun yanı sıra yeni yeni güvenlik özellikleri ve birkaç kullanışlı erişilebilirlik işlevleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Android 14, bugün itiberiyle kararlı sürümüyle desteklenen Google Pixel cihazları için kullanıma sunuldu. Bu yılın sonlarına doğru ise Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi akıllı telefon üreticilerine de sunulacak.

Android 14 güncellemesi ilk alacak modeller

Pixel 4A

Pixel 5

Pixel 5A

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6A

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7A

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Son dönemde yayınlanan raporlara (resmi liste değil) göre Android 14 güncellemesini alacak tüm modeller şöyle:

Samsung

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S23 FE

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S20FE 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73 5G

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A53 5G

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33 5G

Galaxy A23 5G

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy A04e

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13 5G

Samsung Galaxy F04

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2022)