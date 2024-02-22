Son dönemlerde dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabet bir hayli kızıştı. Teknoloji firmalarının domine ettiği sıralamada NVIDIA, yapay zekayla ilgili hamleleri ile birlikte Amazon ve Google'u geride bırakarak iki kademe birden yükselmişti. Bugün ise Google, her iki şirketi de geçti.

Google, Amazon ve NVIDIA'yı geride bıraktı

CompaniesMarketCup tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en değerli şirketleri arasında altıncı sırada olan Google, Amazon ve NVIDIA'yı geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi. Teknoloji devinin güncel piyasa değerinin 1.760 trilyon dolar olduğunu görüyoruz.

Amazon ve NVIDIA'nın piyasa değerinin ise sırasıyla 1.735 trilyon dolar ve 1.715 trilyon dolar olduğu bilgisi mevcut. Yani üç şirket arasında ciddi bir fark yok. Dolayısıyla sıralama birkaç saat içerisinde değişebilir.

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Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraŞirketPiyasa DeğeriDeğişim 1Microsoft2.992 Trilyon Dolar02Apple2.803 Trilyon Dolar03Saudi Aramco2.065 Trilyon Dolar04Alphabet (Google)1.760 Trilyon Dolar+25Amazon1.735 Trilyon Dolar06NVIDIA1.715 Trilyon Dolar-27Meta Platforms (Facebook)1.202 Trilyon Dolar08Berkshire Hathaway883.26 Milyar Dolar09Eli Lilly717.35 Milyar Dolar010TSMC650.01 Milyar Dolar011Tesla617.08 Milyar Dolar012Broadcom574.19 Milyar Dolar013Visa565.17 Milyar Dolar014Novo Nordisk553.80 Milyar Dolar015JPMorgan Chase517.68 Milyar Dolar016UnitedHealth481.94 Milyar Dolar017Walmart473.45 Milyar Dolar018LVMH443.47 Milyar Dolar019Mastercard421.43 Milyar Dolar020Exxon Mobil408.02 Milyar Dolar021Johnson & Johnson380.24 Milyar Dolar022Procter & Gamble372.97 Milyar Dolar023ASML365.74 Milyar Dolar024Samsung365.22 Milyar Dolar025Home Depot360.85 Milyar Dolar026Tencent342.73 Milyar Dolar027Merck322.75 Milyar Dolar028Costco322.00 Milyar Dolar029AbbVie310.29 Milyar Dolar030Toyota306.30 Milyar Dolar0

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