General Mobile GM Phoenix 5G İnceleme
General Mobile, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve yakın bir zamanda GM Phoenix 5G modelini tanıttı. Bu model, teknik özellikleri ve tasarımı ile üst sıralarda rekabet edecek gibi görünüyor. Peki, GM Phoenix 5G kullanıcılara hangi deneyimi sunmayı amaçlıyor? General Mobile GM Phoenix 5G inceleme sizlerle.
General Mobile, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve yakın bir zamanda GM Phoenix 5G modelini tanıttı. Bu model, teknik özellikleri ve tasarımı ile üst sıralarda rekabet edecek gibi görünüyor. Peki, GM Phoenix 5G kullanıcılara hangi deneyimi sunmayı amaçlıyor? General Mobile GM Phoenix 5G inceleme sizlerle.
General Mobile GM Phoenix 5G inceleme!
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GM Phoenix 5G, etkileyici teknik özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, 6.78 inç boyutunda ve 120 Hz dinamik ekran yenileme hızına sahip bir AMOLED panel sunuyor. Ekran altına yerleştirilen parmak izi tarayıcısı gibi güvenlik önlemleri de bulunuyor.
Bu akıllı telefonu güçlendiren işlemci ise MediaTek Dimensity 7050. Bu yonga seti, 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine sahip ve Mali-G68 MC4 grafik birimini barındırıyor. Ayrıca, yoğun oyun kullanımında ısınmayı minimumda tutan sıvı soğutma teknolojisi de bulunuyor.
Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 200 Megapiksel çözünürlüklü Matrix kamera. Elektronik Görüntü Sabitleyici ve QPDAF gibi özelliklerle donatılan bu kamera, 4K video kaydı yapabilme yeteneği ve f/1.88 diyafram açıklığı ile öne çıkıyor.
GM Phoenix 5G, 4.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 66W hızında şarj olabilme özelliği sunuyor. Şirket, cihazın sadece 15 dakikada yüzde 50 şarj olabileceğini iddia ediyor. Son olarak, bu akıllı telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemi ile çalıştığını belirtmekte fayda var. GM Phoenix 5G Türkiye fiyatı ise 16.499 TL olarak açıklandı.
General Mobile GM Phoenix 5G teknik özellikleri
50 MP f1.88 EIS Destekli Yapay Zeka Ana Arka Kamera 8 MP f2.2 İkinci Arka Kamera 2 MP f2.4 Üçüncü Arka Kamera 2 MP f2.4 Dördüncü Arka Kamera – 4K 30fps Video Kaydı 16 MP f2.5 Ön Kamera – 1080P 30fps Ön kamera Video Kaydı Makro Kamera – Yapay Zeka Destekli Sahne Algılama – Gece Modu – Portre Modu – Ağır Çekim Video Kaydı – Hızlı Çekim Video Kaydı – Güzellik Modu – Profesyonel Mod – Panorama Çekim Modu – HDR Modu – Ekran Selfie FlaşıGüç ve Pil4.700 mAh Li-ion Polymer Batarya – Gelişmiş Güç Tasarrufu Modu – 66W hızlı şarj, USB Type-CTemel ÖzelliklerNFC Teknolojisi – Gelişmiş Telefon Rehberi – Gelişmiş Mesaj Kutusu – Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri Sayım – Titreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi – Manyetik Sensör – Yakınlık Sensörü, Işık Sensörü, İvme sensörüGüvenlikEkranda Parmak İzi Okuyucusu – Yüz Tanıma TeknolojisiBağlantı5G, Bluetooth 5.2, GPS Uydu Bağlantısı (A-GPS Destekli), WiFi 5İşletim SistemiAndroid 13
RenklerKarbon SiyahıKapasite16 GB'a kadar RAM (8 GB + 8 GB Genişletilmiş RAM), 256 GB Dahili HafızaSim KartNano SIM + Nano SIMAğırlık ve Boyutlar164.15×74.7×8.75 mm, ~210 grEkran6.78 inç FHD+ AMOLED, 1.07B Renk – 1080×2400 Piksel Çözünürlük, 388ppi – 120Hz Ekran Tazeleme Hızı – Always on Display modu – Kavisli Kenarlar – Schott XENSATION Alpha Çizilmeye Dayanıklı Ekran – 510 cd/m² (nit) parlaklık – 950 cd/m² (nit) parlaklık (max)ÇipMediaTek Dimensity 7050 – 6nm işlemci mimarisi – 5G Teknolojisi – 8 Çekirdek İşlemci (2.6GHz)Kamera200 MP AI Matrix Kamera
50 MP f1.88 EIS Destekli Yapay Zeka Ana Arka Kamera
8 MP f2.2 İkinci Arka Kamera
2 MP f2.4 Üçüncü Arka Kamera
2 MP f2.4 Dördüncü Arka Kamera – 4K 30fps Video Kaydı
16 MP f2.5 Ön Kamera – 1080P 30fps Ön kamera Video Kaydı
Makro Kamera – Yapay Zeka Destekli Sahne Algılama – Gece Modu – Portre Modu – Ağır Çekim Video Kaydı – Hızlı Çekim Video Kaydı – Güzellik Modu – Profesyonel Mod – Panorama Çekim Modu – HDR Modu – Ekran Selfie FlaşıGüç ve Pil4.700 mAh Li-ion Polymer Batarya – Gelişmiş Güç Tasarrufu Modu – 66W hızlı şarj, USB Type-CTemel ÖzelliklerNFC Teknolojisi – Gelişmiş Telefon Rehberi – Gelişmiş Mesaj Kutusu – Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri Sayım – Titreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi – Manyetik Sensör – Yakınlık Sensörü, Işık Sensörü, İvme sensörüGüvenlikEkranda Parmak İzi Okuyucusu – Yüz Tanıma TeknolojisiBağlantı5G, Bluetooth 5.2, GPS Uydu Bağlantısı (A-GPS Destekli), WiFi 5İşletim SistemiAndroid 13