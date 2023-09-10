General Mobile GM Phoenix 5G İnceleme

General Mobile, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve yakın bir zamanda GM Phoenix 5G modelini tanıttı. Bu model, teknik özellikleri ve tasarımı ile üst sıralarda rekabet edecek gibi görünüyor. Peki, GM Phoenix 5G kullanıcılara hangi deneyimi sunmayı amaçlıyor? General Mobile GM Phoenix 5G inceleme sizlerle.

General Mobile, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve yakın bir zamanda GM Phoenix 5G modelini tanıttı. Bu model, teknik özellikleri ve tasarımı ile üst sıralarda rekabet edecek gibi görünüyor. Peki, GM Phoenix 5G kullanıcılara hangi deneyimi sunmayı amaçlıyor? General Mobile GM Phoenix 5G inceleme sizlerle.

General Mobile GM Phoenix 5G inceleme!

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GM Phoenix 5G, etkileyici teknik özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, 6.78 inç boyutunda ve 120 Hz dinamik ekran yenileme hızına sahip bir AMOLED panel sunuyor. Ekran altına yerleştirilen parmak izi tarayıcısı gibi güvenlik önlemleri de bulunuyor.

Bu akıllı telefonu güçlendiren işlemci ise MediaTek Dimensity 7050. Bu yonga seti, 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine sahip ve Mali-G68 MC4 grafik birimini barındırıyor. Ayrıca, yoğun oyun kullanımında ısınmayı minimumda tutan sıvı soğutma teknolojisi de bulunuyor.

Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 200 Megapiksel çözünürlüklü Matrix kamera. Elektronik Görüntü Sabitleyici ve QPDAF gibi özelliklerle donatılan bu kamera, 4K video kaydı yapabilme yeteneği ve f/1.88 diyafram açıklığı ile öne çıkıyor.

GM Phoenix 5G, 4.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 66W hızında şarj olabilme özelliği sunuyor. Şirket, cihazın sadece 15 dakikada yüzde 50 şarj olabileceğini iddia ediyor. Son olarak, bu akıllı telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemi ile çalıştığını belirtmekte fayda var. GM Phoenix 5G Türkiye fiyatı ise 16.499 TL olarak açıklandı.

General Mobile GM Phoenix 5G teknik özellikleri