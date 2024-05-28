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Gebze Teknik Üniversitesi, depreme dayanıklı yapılar için Japonya'daki sempozyuma katıldı

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Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri, ATREPS-MARTEST Projesi kapsamında Japonya Yerbilimleri Birliği 2024 sempozyumuna katıldı. 2023'te başlayan ve 5 yıl sürecek olan JICA ve JST tarafından desteklenen proje, depremlere karşı dirençli yapılar ve topluluklar oluşturmayı hedefliyor.

ATREPS-MARTEST Projesi kapsamında Japonya'da bulunan Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Japonya Yerbilimleri Birliği 2024 sempozyumuna katılarak proje çalışmalarını ve hedeflerini sundu. Proje çerçevesinde, MARTEST deprem test ve araştırma merkezi, Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi desteğiyle tamamlanacak. Bu merkezde, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek için testler yapılacak ve tsunami afetine karşı tehlike analizi ve hasar azaltma çalışmaları yürütülecek. Proje, 2028'e kadar devam edecek.

TEMEL AMAÇ DEPREME KARŞI DİRENÇLİ YAPILAR

2023 yılında başlayan ve 5 yıl boyunca sürecek olan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JST) tarafından desteklenen projede temel amaç depremlere karşı dirençli yapılar ve topluluklar oluşturmak, büyük afetlerle baş edebilir hale gelmek ve toplumsal afet bilincini artırarak en az hasarla iyileşme sürecine geçmek.

Gebze Teknik Üniversitesi, depreme dayanıklı yapılar için Japonya'daki sempozyuma katıldı

ANALİZ VE HASAR AZALTMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Proje çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi desteğiyle tamamlanacak olan MARTEST deprem test ve araştırma merkezinde ülkemizde ve bulunduğumuz bölgede depreme dayanıklı yapılar inşa etmek üzere testler yapılması yanı sıra tsunami afetine karşı tehlike analizi ve hasar azaltma çalışmaları, DAS (Distributed Acoustic Sensing) yöntemiyle gerçek zamanlı sismik veri gözlemi, afete hazırlık ve kentsel risk azaltma çalışmaları da Türk ve Japon araştırmacılar tarafından yürütülecek.

Gebze Teknik Üniversitesi, depreme dayanıklı yapılar için Japonya'daki sempozyuma katıldı

ÇALIŞMALAR 2028'E KADAR DEVAM EDECEK

Kahramanmaraş Depremlerinde yaşanan acı tecrübeler unutulmadan bilim ve teknolojinin ışığında sürecek olan MARTEST projesi çalışmaları 2028'e kadar devam edecek ve proje sonunda kurulumu tamamlanacak olan test merkezinde faaliyetler en son teknolojik yaklaşımlar kullanılarak yürütülecek.

Gebze Teknik Üniversitesi, depreme dayanıklı yapılar için Japonya'daki sempozyuma katıldı

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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