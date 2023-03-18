Galaxy Z Flip rakibi: Vivo X Flip performans testinde!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, çok yakında Vivo X Flip modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Konsept itibariyle Samsung'un Galaxy Z Flip serisine rakip olması beklenen katlanabilir telefon kısa bir süre önce performans testlerinde ortaya çıktı. Peki nasıl bir performans gösterdi? İşte Vivo X Flip özellikleri ve Geekbench puanı!

Vivo X Flip özellikleri ve Geekbench puanı

Vivo X Flip modeli V2256A model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.682, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 338 puan almayı başardı. Bu sayede çok yakında tanıtılması beklenen katlanabilir telefonun kilit özellikleri belli oldu.

Vivo X Flip, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapacak.

iPhone 15 çıkmadan üzdü: Samsung'un yapay fotoğraf özelliği geliyor!

Akıllı telefonda 12 GB RAM mevcut olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 arayüzünü çalıştıracak. Bunun dışında geçmiş sızıntılara bakacak olursak 6.8 inç FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir panelle geleceğini söyleyebiliriz.

Katlanabilir telefonda 50 Megapiksel Sony IMX866 ve 12 Megapiksel IMX663 sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu yer alacak. Öte yandan 44W hızlarında şarj olan 4.400 mAh'lik pilden beslenecek. Son olarak 128 GB dahili depolamayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!