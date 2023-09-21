Facebook, iPhone için yeni bir logoyla karşımızda

Meta, uzun süredir değiştirmediği iOS için Facebook logosunu yeniden düzenledi. Yeni logo, eski logoya göre pek de farklı değil. F harfinin tasarımı ve logonun hafif gradyan ve gölgeli tasarımı değişti. Facebook'un logosu, tüm büyük değişimlere rağmen büyük bir değişime uğramadı. Yeni logo, belki de yeni bir tasarım değişiminin ilk adımları olabilir.

iPhone kullanıcıları pek de fark edilmeyen bir logo değişimi ile karşı karşıya kaldı. Meta, uzun süredir değiştirmediği iOS için Facebook logosunu yeniden düzenledi. Peki, eskisi kadar kullanılmayan Facebook uygulaması yeni logosu ile neleri değiştirdi?

Facebook uygulaması dört yıl sonra yeni logosu ile karşımızda

Sosyal medyanın ilk adımlarından biri olarak görülen Facebook 2004 yılında ortaya çıktı. O günden bu güne aslında Facebook logosu çok büyük bir değişime uğramadı. Yine de şimdiye kadar yapılan logo değişimleri kolayca fark ediliyordu.

Ancak App Store ve iPhone için yayınlanan yeni Facebook logosu eskisinden pek de farklı değil. Aşağıda hem eski hem de yeni logoyu görmeniz mümkün.

Yukarıda da görüldüğü üzere yeni logoda F harfinin tasarımı da farklı bir yapıda. Meta tasarımcıları bu anlamda F harfinin orta çizgisinin sol kısmını biraz kısaltmış.

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Logonun hafif gradyan ve gölgeli tasarımı ise daha düz ve materyal tasarım ilkelerine yakın bir sadelikte. Ancak bu ince detayları iPhone ekranı üzerinden fark etmek oldukça zor.

Facebook, sosyal medya tarihinde önemli kilometre taşlarından biri. Sosyal medya platformu, ilk olarak 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencileri için kuruldu. Kısa sürede ABD Üniversiteleri arasında yayılan platform, 11 Eylül 2006'da ise tüm dünyada kullanılmaya başladı.

O dönemlerde MySpace ve Facebook, internetin forumlar sonrası daha geniş bir kitleye yayılmasında yardımcı oldu. Facebook, aslında 2016 yılına kadar en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasındaydı. Daha sonrasında ise Instagram ve Twitter'ın yükselişi, akıllı telefonların yaygınlaşması Facebook için değişimin yolunu açtı.

Bu anlamda klasik Facebook tasarımı 2019 yılında neredeyse tamamen değişti. Bu değişim sonrası ise özellikle yeni kuşak platformla olan bağlarını koparmayı seçti. Mark Zuckerberg ise Instagram ve WhatsApp satın alımları ile yine kullanıcıları Facebook'a çekmeye çalıştı.

Facebook logosu, tüm bu büyük değişimlere karşın büyük bir değişime uğramadı. Meta'nın iOS 17 için yayınladığı Facebook logosu ise belki de yeni bir tasarım değişimin ilk adımları olabilir.

Peki sizce iPhone için yayınlanan yeni Facebook logosu mu yoksa eski logo mu daha iyi? Yorumlarınızı bekliyoruz.