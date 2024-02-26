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Elon Musk, Microsoft için eleştiri yaptı

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Tesla CEO'su Elon Musk, yeni bir bilgisayar aldı ancak Microsoft'un hesap oluşturma zorunluluğu nedeniyle Windows'u kullanamadığını belirterek eleştiri yaptı.

Yeni bir bilgisayar alındığında ilk iş bu bilgisayara bir işletim sistemi kurmak oluyor. Bu noktada Microsoft'un geliştirdiği Windows, kullanıcı dostu arayüzüyle ön plana çıkıyor. Ancak bazen can sıkan sorunlar nedeniyle eleştirilere de maruz kalıyor. Son olarak ünlü iş insanı Elon Musk da Microsoft için eleştiri yaptı.

Elon Musk, yeni bir bilgisayar aldı ancak Microsoft, kullanmasına izin vermiyor

Bilindiği üzere Microsoft, Windows kurulumu sırasında kullanıcıdan bir hesap oluşturmasını istiyor. Eskiden böyle bir zorunluluk yoktu. Şu anda ise hesap oluşturulmadığı sürece işlem devam ettirilemiyor. Tabii bu, internet bağlantısı kesildiğinde aşılabiliyor. Ancak yine de kullanıcılar tarafından hoş karşılanmıyor. Görünen o ki Elon Musk da kullanıcılar gibi düşünüyor.

This is not cool of @Microsoft https://t.co/nEudJ0nffQ

— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2024

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir dizüstü bilgisayar aldığını söyledi. Ancak Microsoft hesabı oluşturmak istemediği için Windows'u kullanamadığını ifade etti.

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Microsoft hesabı oluşturmanın, şirketin yapay zekasının bilgisayara erişebilmesi için izin vermek anlamına geldiğini söyleyen Elon Musk, kendi gönderisini alıntılayarak resmi Microsoft hesabını etiketledi ve "Bu hiç hoş değil" dedi. Diğer kullanıcılar da iş insanının haklı olduğunu söyleyerek destek verdi.

X Laptop mu geliyor?

Bir kullanıcı, Elon Musk'ın gönderisine "X dizüstü bilgisayar zamanı. Buna X machina diyelim." şeklinde bir yorum yaptı. Musk ise kullanıcıya "Kendi dizüstü bilgisayarımı yapmalıyım. ?? laptop yakında geliyor mu?" şeklinde yanıt vererek beklenti yarattı.

İş insanı gerçekten de "X" markalı bir dizüstü bilgisayar yaptıracak mı yoksa şaka yapma amacıyla mı böyle bir yorum yaptı, bunu yakın zamanda göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, bu konuda haklı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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