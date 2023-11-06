Elon Musk, Grok isimli yeni sohbet robotunu duyurdu. Grok, esprili ve asi bir çizgiye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Robot, diğer yapay zekalardan farklı olarak mizah yeteneğine sahip ve kullanıcıların sinirlerini bozabiliyor.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Elon Musk, eski adıyla Twitter yeni adıyla X platformuna bağlı yeni bir sohbet robotu yayınladı. Grok isimli bu yeni sohbet robotunun ChatGPT ve diğer rakiplerinden farklı olduğunu üstüne basa basa belirten Musk haklı çıktı. Grok biraz esprili bir robot ve sinirlerinizi bozabilir. İşte detaylar…

Elon Musk'ta aynı esprileri yapıyorsa bu biraz üzücü!

Elon Musk Grok isimli yeni sohbet robotunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Şirkete göre Grok, Douglas Adams'ın bilim kurgu serisi "Otostopçunun Galaksi Rehberi"nden esinlenilerek modellendi. Ayrıca sohbet robotunun biraz esprili ve asi bir çizgiye sahip olduğu yapılan yorumlar arasında. Asi ruh ne kadar tehlikeli sorusuna cevap olarak şu an için tehlikeli değil diyebiliriz.

Bağlı olduğu yapay zeka xAI'de aslında mizah anlayışları olmayan kullanıcıların Grok'u kullanmamalarını öneriyor. Çünkü Grok piyasadaki diğer yapay zeka sohbet robotları gibi internet üzerindeki bilgiler ile öğrenme işlevini yerine getiriyor olsa da bir yandan da X platformu üzerinde yayınlanan paylaşımları da takip ediyor. Bu da kendisine mizah yeteneğini katıyor.

Ayrıca bunların yanında xAI, Grok için yazdığı çıkış yazısında sohbet robotunun diğer yapay zekaların yanıtlayamadığı soruları da yanıtlayabileceğini belirtti. Bu da robotun asi yanı diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse yasadışı ve sağlığa zararı olan bir maddenin nasıl yapılacağını herhangi bir yapay zekaya sorduğunuzda alacağınız cevap hemen hemen buna benzerdir:

"Üzgünüm, yasadışı madde üretimi veya kullanımı gibi kanun dışı faaliyetler hakkında bilgi veremem. Yasadışı madde üretimi ve kullanımı birçok ülkede kanun dışıdır ve ciddi cezalara yol açar. Eğer yasadışı madde kullanımı veya bağımlılığı ile ilgili yardım veya bilgi arıyorsanız, lütfen profesyonel yardım alın."

Fakat aynı soruyu Grok'a sorduğunuzda daha farklı bir yanıt sizi karşılıyor. Hatta ilk etapta gerçekten size maddeyi üretmeniz için adım adım bilgileri verdiğini falan sanıyorsunuz. Fakat aslında robot sizinle tamamen dalga geçiyor ve cevabın en sonunda "doktora gidin" uyarısında bulunuyor.

Grok robotunun bu tarz sorulardaki tutumu aslında oldukça güzel. Fakat bazen bu esprileri gerçekten işe yarar cevaplar istediğiniz sorularda da veriyor ve sinirlerinizi bozuyor. Peki siz Grok hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…