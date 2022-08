Elon Musk'ın çılgın Mars hedefi!

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, hiç kuşkusuz son yılların en popüler isimlerinin başında geliyor. Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su olan iş insanı, bugüne kadar iddialı planlarıyla da adından sık sık söz ettirdi. Musk, bu sefer gözünü Mars'a dikti.

Musk, 20 yıl içinde Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurmak istiyor

Tesla ile elektrikli otomobil dünyasının öncülerinden birisi olan Tesla, SpaceX projeleriyle de uzay alanında önemli işler başarıyor. Gözünü hep zor olana diken iş insanının uzay alanında yapmak istedikleri, bilim-kurgu filmlerinde konu olacak türden. Musk, Mars ile ilgili planlarını açıkladı.

Silikon Vadisi'ndeki Tesla Sahipleri Kulübü'nün resmi Twitter hesabı, Elon Musk'ın girişimlerine gönderme yapan bir paylaşım yaptı. 20 yılda gelinen noktaya değinen paylaşıma Musk'ın cevabı gecikmedi. İş insanı, 20 yıl sonra da Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurmak istediğini belirtti.

2002: How it started vs 2022: How's it going @elonmusk pic.twitter.com/VVcWvZemGb — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 14, 2022

Elon Musk'ın çılgın projeleri sadece bulunla sınırlı değil. İş insanı, Tesla ile yapay zekaya sahip bir robot yapmayı planlıyor. Öyle ki iş insanına göre bu robotlar insan hayatının vazgeçilmezi olacak. Öte yandan Musk'ın uzay madenciliği, kolonileşme gibi birçok ilginç planı bulunuyor.

Musk, geçtiğimiz dönemde de sosyal medya alanına giriş yapmayı denemiş, ancak istediğini alamamıştı. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ı alma girişiminde bulunan Musk, anlaşmazlıklar sonucu satıştan vazgeçmişti. Bu durumun ardından iş insanı, Twitter ile dava sürecine girdi.