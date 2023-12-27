Ekran Kartı Stres Testi Nasıl Yapılır? Detaylı Rehber

Bilgisayarınızda takılı ekran kartının stres testini yapmak, yük altında kararlılığını kontrol etmenin en iyi yollarından biridir. Ekran kartınızın kararlılığını test etmek için yük oluşturmanın birçok yolu vardır. Ancak stres testi uygulanması genellikle kartınız için en iyi yük oluşturma yöntemi olarak gösterilir. Peki ekran kartı stres testi nasıl yapılır? İşte detaylı rehberimiz…

Ekran kartı stres testi nasıl yapılır?

Stres testi, hız aşırtma gibi nedenlerden dolayı ekran kartınızda oluşabilecek olası arızaları bulmanın da harika bir yoludur. Ayrıca mevcut sorunları gidermenin ve temel nedenlerini daraltmakta da kullanışlıdır. Çoğu modern grafik kartı, güç sınırları kritik seviyeleri aştığında kısılacak ve hatta kapanacak şekilde tasarlandığından, bu tamamen güvenli bir prosedürdür.

2023'te ekran kartını test etmek için kıyaslama ve stres araçları konusunda herhangi bir eksiklik yok. Stres testimiz için bilgisayarınıza indirip kullanmanız tamamen ücretsiz olan FurMark'ı kullanacağız. FurMark'ın ekran kartının sınırlarını zorladığı biliniyor.

Hatta kartın aşırı zorlandığını, sistem çökmelerine ve diğer kararsızlıklara yol açabileceğini belirten bir uyarı kutusu bile görüntülüyor. Ancak kartınızı kritik sınırların ötesine zorlamadığınızdan emin olmak için özel ön ayar ayarları ve yüksek sıcaklık uyarıları gibi belirteçler ayarlayabilirsiniz.

Asus'tan Çin'e özel ekran kartı!

Ekran kartı stres testi uygulamak için:

Öncelikle Furmark'ı indirmek için Geeks3D sitesine gidin.

Ardından gelen ekranda yeşil DOWNLOAD seçeneğine tıklayın.

FurMark'ın en son sürümünü seçin (bu rehberin yazıldığı sırada v1.37.2.0).

Programı Geeks3D sunucusundan ücretsiz olarak edinmek için turuncu indirme düğmesine tıklayın.

Programın kurulum işlemlerini gerçekleştirdikten sonra açın.

Teste başlamadan önce ekran kartınızın tam performanslı çalışıyor olduğundan ve eğer dizüstü bilgisayarınız varsa güç ayarlarından yüksek performansın seçili olduğundan ve cihazın şarja bağlı olduğundan emin olun.

Ardından program arayüzündeki Gpu stress test butonuna basarak teste başlayın.

Ekran kartı sıcaklığınız artık stres altındayken artmaya başlayacak, dolayısıyla fanların sesi artacak ve GPU kullanımında ve sıcaklığında bir artış fark edeceksiniz. Uygulama penceresini kapatarak veya klavyenizdeki ESC tuşuna basarak istediğiniz zaman karşılaştırmadan çıkabilirsiniz.

FurMark, grafik kartınızı stres testine tabi tutmak için mevcut en popüler araçlardan biridir ve kullanımı da kolaydır. Grafik kartınızın yük altında biraz ısındığı biliniyor, ancak arızaya karşı koruma mekanizmalarına sahip modern kartlardan birini kullandığınız sürece sorun yaşamazsınız. Cinebench 2024 gibi alternatifler de ekran kartınızın performansını görmek için kullanılabilir.

Peki siz bu rehber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.