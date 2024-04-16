Dune 2 Gişede Başarı Yakalıyor

Büyük bütçelerle çekilen ve devasa tanıtım süreçlerinden geçen yapımların gişede adeta çakıldığı son dönemde Dune 2 (Dune: Part Two) gibi yapımlar sinema sektöründeki düşüşü tersine çeviriyor. Zira bünyesinde Timothée Chalamet ve Zendaya gibi oyuncuları barındıran popüler film gişedeki başarısını sürdürüyor. İşte Dune 2 gişesi!

Dune 2, dünya genelinde 684 milyon dolar gişe yaptı

Collider'in son raporuna göre 45 gün önce vizyona giren Dune 2'nin gişesi bugün itibariyle 684 milyon dolara ulaştı. Bilindiği gibi filmin bütçesi 190 milyon dolar ve ilk etapta 500 milyon dolarlık bir gişe hedefi söz konusuydu. Ancak film gerek hikayesiyle gerek oyuncu kadrosuyla beklentileri aştı ve bununla birlikte gişe hedefinin de çok üzerine çıkmayı başardı.

Sektör analistlerine göre halen daha vizyonda bulunan ve seyircileri akın akın sinema salonlarına çekmeye devam eden Dune 2 gişede 700 milyon doların üzerine çıkacak. Hatırlanacağı üzere 2021'de çıkış yapan ilk yapımın hasılatı 434,8 milyon dolardı. Bu da gösterimi devam eden ikinci filmin selefinden yaklaşık 300 milyon dolar daha fazla gelir elde ettiği anlamına geliyor.

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Dune 2'de ana oyuncu kadrosu korunuyor. Yani ilk filmde karşımıza çıkan Timothee Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani) ve Stellan Skarsgaard (Baron Vladimir Harkonnen) gibi oyuncuları devam filminde de görüyoruz. Bununla birlikte bu isimlere ek olarak Florence Pugh'ın Prenses Irulan ve Austin Butler'ın ise Feyd-Rautha rollerini canlandırdığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dune 2 toplamda ne kadar gişe yapabilir? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!