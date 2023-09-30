Discord 'Yeni Oturum Açma Yeri Algılandı' Hatası ve Çözümü

Discord kullanıcıları, hesaplarına giriş yapmak istediklerinde bazen 'Yeni oturum açma yeri algılandı' hatası ile karşılaşabiliyor. Bu haberde, bu hatanın ne olduğu ve nasıl çözülebileceği anlatılıyor.

Discord, dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. 2015 yılında kullanıma sunulan uygulama, o günden bu yana milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaptı. Bu başarısının altında yatan en temel sebep ise rakiplerine kıyasla yenilikçi özellikler içermesiydi.

Discord'un adından söz ettiren bir tarafı daha var; Kullanıcıya sunduğu güvenlik ve gizlilik seçenekleri. Uygulama, kullanıcı hesabına başka bir cihazdan giriş yapılmaya çalışıldığında 'Yeni oturum açma yeri algılandı' hatası veriyor ve hesap güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Peki sözünü ettiğimiz Discord 'Yeni oturum açma yeri algılandı' hatası nedir ve nasıl çözülür?

Discord 'Yeni oturum açma yeri algılandı' hatası nedir? İşte çözümü

Discord kullanıcıları, hesabına giriş yapmak istediğinde bazen 'Yeni oturum açma yeri algılandı' şeklinde bir uyarı ile karşılaşabiliyor. Akabinde uygulama, oturum açmaya izin vermiyor ve doğrulama yapmanızı isteyebiliyor.

Bu hata, Discord'un hesaba başka bir oturumdan giriş yapılmaya çalışıldığını algılamasından kaynaklanıyor. Bu noktada uygulama, giriş yapmak isteyen kişinin, hesabın gerçek sahibi olduğunu anlamak için hesaba kayıtlı e-posta adresine bir doğrulama maili gönderiyor.

Sonunda: Discord'a çok beklenen özellik nihayet geldi!

Discord 'Yeni oturum açma yeri algılandı' hatasını giderebilmek için e-posta adresinize gönderilen 'Yeni konumdan girişi onayla' başlıklı doğrulama mailinden 'Girişi Doğrula' butonuna tıklamalısınız. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz;

Adım 1: E-posta hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: En son gelen postalardan veya aramayı kullanarak 'Yeni konumdan girişi onayla' başlıklı doğrulama mailini bulun.

Adım 3: Posta içerisinde 'Girişi Doğrula' butonuna tıklayarak engeli kaldırabilirsiniz.

Adım 4: Discord hesabınıza giriş yapmayı tekrar deneyebilirsiniz.

Hata için e-posta adresine birkaç dakika beklemenize rağmen doğrulama maili gelmediyse, bu sorunu Discord Support üzerinden iletebilirsiniz. Fakat bazen saatlerce sürebilecek teknik sorunlar da olabileceğini aklınızda bulundurmanızda fayda var.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.