Çinli Araştırmacılar, Ay'ın Tam Haritasını Yayımlayacak

Çinli araştırmacılar, Ay'ın tamamını gösteren jeolojik haritanın dijital sürümlerini dünyadaki en yüksek çözünürlükle yayımlayacak. Bu harita, Ay'a ilişkin bilimsel araştırmalar, keşif planlaması ve Ay'a iniş bölgelerinin seçilmesi gibi konularda önemli veriler sağlayacak.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Ay toprağı araştırma kazanımları temasıyla düzenlenen bir sergide, cep telefonuyla artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan bir ziyaretçi, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

GUİYANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar bu yıl içinde, Ay'ın tamamını gösteren jeolojik haritanın dijital sürümlerini dünyadaki en yüksek çözünürlükle yayımlayacak.

Duyuru, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde düzenlenen ve yeni sona eren Guizhou Bilim ve Teknoloji Festivali'nde yapıldı.

Mayıs 2022'de Çinli bir araştırma ekibi, dünyadaki en yüksek çözünürlükle Ay'ın 1/2.500.000 ölçekli jeolojik haritasını tamamladıklarını duyurmuştu.

Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Jeokimya Enstitüsü'nden araştırmacı Liu Jianzhong, böyle bir Ay haritasının Ay'a ilişkin bilimsel araştırmalar, keşif planlaması, gelecekte Ay'a iniş bölgelerinin seçilmesi gibi konularda önemli veriler sağlayabileceğini söyledi. Liu, aynı zamanda haritanın yayımlanmasında baş editör olarak görev yapıyor.

Ay'ın tam haritası, Shandong Üniversitesi, CAS ve diğer kurumlardan araştırmacıların yer aldığı 10 yıllık bir çalışma sonucunda hazırlandı. 17 Ay taşı türünün litolojik özelliklerini içeren harita, Ay yüzeyindeki malzemelerin bileşim ve dağılımı hakkında ayrıntılar sunuyor.

Harita, Çin'in Chang'e projesinden elde edilen verilerden ve tüm dünyada yürütülen Ay keşfi verileri ile araştırma sonuçlarından yararlanılarak hazırlandı. Liu, haritada tasarlanan jeolojik Ay kürelerinde seri üretime geçildiğini de sözlerine ekledi.

Araştırma ekibi halihazırda 1/1.000.000 ölçekli jeolojik Ay haritası üzerinde çalışmaya devam ediyor.