Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Teknoloji Deney Uydusu Fırlattı
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye bir teknoloji deney uydusu fırlattı. Uydu internet teknolojilerine yönelik deney uydusu planlanan yörüngeye başarıyla girdi.
XİCHANG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye bir teknoloji deney uydusu fırlattı.
Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 18.00'de fırlatılan, Uydu internet teknolojilerine yönelik deney uydusu planlanan yörüngeye başarıyla girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 498. ve Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketinin ise 84. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.
İki kademeli sıvı yakıtlı bir fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-2D, Dünya'dan 700 kilometre yükseklikteki güneş eşzamanlı yörüngeye 1,3 tonluk yük taşıyabiliyor.
Bu taşıyıcı roket hem tekli hem de çoklu uyduları çeşitli yörüngelere fırlatma kabiliyetine sahip.
Roketin üstündeki Yuanzheng-3 ya da Expedition-3 üst kademe araçları da görevin başarısına katkıda bulundu.
Perşembe günü gerçekleşen fırlatma Yuanzheng-3'ün Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden ilk uçuş görevi oldu. Bu fırlatma görevinde taşıma kapasitesini artırmak amacıyla Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketinden faydalanıldı.