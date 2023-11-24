Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Teknoloji Deney Uydusu Fırlattı

XİCHANG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye bir teknoloji deney uydusu fırlattı.

Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 18.00'de fırlatılan, Uydu internet teknolojilerine yönelik deney uydusu planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 498. ve Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketinin ise 84. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.

İki kademeli sıvı yakıtlı bir fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-2D, Dünya'dan 700 kilometre yükseklikteki güneş eşzamanlı yörüngeye 1,3 tonluk yük taşıyabiliyor.

Bu taşıyıcı roket hem tekli hem de çoklu uyduları çeşitli yörüngelere fırlatma kabiliyetine sahip.

Roketin üstündeki Yuanzheng-3 ya da Expedition-3 üst kademe araçları da görevin başarısına katkıda bulundu.

Perşembe günü gerçekleşen fırlatma Yuanzheng-3'ün Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden ilk uçuş görevi oldu. Bu fırlatma görevinde taşıma kapasitesini artırmak amacıyla Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketinden faydalanıldı.