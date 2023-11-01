Çin'in Tiangong Uzay İstasyonundan Getirilen Bilimsel Deney Örnekleri Beijing'e Ulaştı

Shenzhou-16 mürettebatının dönüşüyle birlikte, Çin'in Tiangong uzay istasyonundan getirilen bilimsel deney örneklerinin beşinci partisi Salı günü Beijing'e ulaştı. Örnekler arasında karaciğer hücreleri, protein ve nükleik asit, bitkiler, tohumlar, mikroplar ve kimyasal maddeler bulunuyor. Örnekler, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Kullanımına Yönelik Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'ne teslim edildi.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Shenzhou-16 mürettebatının dönüşüyle birlikte, Çin'in Tiangong uzay istasyonundan getirilen bilimsel deney örneklerinin beşinci partisi Salı günü Beijing'e ulaştı.

19 bilimsel deneyden alınan yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki örnekler uzay istasyonundanDünya'ya getirildi. Bunlar arasında karaciğer hücreleri, protein ve nükleik asit, Arabidopsis bitkileri, pirinç tohumları, radyasyona dayanıklı mikroplar ve bazı kimyasal maddeler de yer alıyor.

Örnekler, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Kullanımına Yönelik Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'ne teslim edildi.

Akademi, bilim insanlarının, yerçekimsiz ortamın bu örnekler üzerindeki etkilerini incelemek üzere yaşam ve malzeme deneyleri yürüteceğini açıkladı.

Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao adlı taykonotları taşıyan Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü, taykonotların beş aylık uzay istasyonu görevini tamamlamasının ardından Salı günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng İniş Alanı'nda yeryüzüne indi.