Çin'deki Wujiazhai Demiryolu Köprüsü'nde Denetim Tamamlandı
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Pingbian Miao Özerk İlçesi'nde bulunan Wujiazhai Demiryolu Köprüsü'nde yürütülen 'fiziksel kontrolü' yakın zamanda tamamlandı. Denetim, köprünün bakım ve kullanımı açısından önemli olan gerilim durumu hakkında veri toplama amacıyla gerçekleştirildi. Köprü günümüzde Çin-Orta Asya yük trenleri tarafından kullanılıyor.
1. Köprüden çeşitli görüntüler
2. Köprüdeki denetimden çeşitli görüntüler
3. Köprüden çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Pingbian Miao Özerk İlçesi'nde bulunan Wujiazhai Demiryolu Köprüsü'nde yürütülen "fiziksel kontrolü" yakın zamanda tamamlandı.
Denetim, köprünün bakım ve kullanımı açısından önemli olan gerilim durumu hakkında veri toplama amacıyla gerçekleştirildi.
1907 yılında inşa edilen köprü, yüz yılı aşkın süredir bir uçurumun iki yakasını birleştiriyor.
Köprü günümüzde Çin-Orta Asya yük trenleri tarafından kullanılıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Honghe'den bildiriyor. (XHTV)