Çin'deki Wujiazhai Demiryolu Köprüsü'nde Denetim Tamamlandı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Pingbian Miao Özerk İlçesi'nde bulunan Wujiazhai Demiryolu Köprüsü'nde yürütülen 'fiziksel kontrolü' yakın zamanda tamamlandı. Denetim, köprünün bakım ve kullanımı açısından önemli olan gerilim durumu hakkında veri toplama amacıyla gerçekleştirildi. Köprü günümüzde Çin-Orta Asya yük trenleri tarafından kullanılıyor.