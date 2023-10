Call of Duty: Modern Warfare III fragmanı, oyunculara oyunun yenilenmiş haritalarını gösteriyor ve multiplayer temasını içeriyor. Oyunun 10 Kasım'da yayınlanacağı belirtiliyor.

Call of Duty: Modern Warfare III Fragmanı Yayınlandı

Savaş oyunları denince akla ilk gelen oyunlardan birisi olan Call of Duty, Modern Warfare serisiyle dünyanın birçok yerinde önemli bir kitleye ulaştı. Daha önce birçok kez sızıntısı duyulan serinin son oyunu Call of Duty: Modern Warfare III, fragmanı ile oynanışına ışık tutuyor.

Fragman, yenilenmiş on altı Modern Warfare II haritasını gösteriyor

İlk olarak Ağustos ayının başında yayınlanan fragman, oyuna ilk bakış şansını vermişti. Dün akşam yayınlanan fragman ise Call of Duty: Modern Warfare 3'ün çok oyunculu (Multiplayer) temasını içeriyor. Ek olarak oyunun 10 Kasım tarihinde yayınlanacağını belirtelim.

Oyunda Modern Warfare II'de yer alan şu haritalar yenilenmiş halde yer alacak;

Afghan

Derail

Estate

Favela

Karachi

Highrise

Invasion

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Fragmanın oyun ve haritalar hakkında detaylı görseller içermediği ortada. Şirket, 8-10 Ekim tarihleri ??arasında oyunun beta testini yapacak. Burada belirlenen oyuncuların girip yeni Call of Duty oyununu deneyimlemesi bekleniyor.

Öte yandan Activision'ın yeni Call of Duty oyununu bilgisayarların yanı sıra PlayStation 5 ve XBox Series X/S'te de kendisine yer bulacak. Diğer yandan muhtemelen oyun piyasaya sürüldüğünde Activision Blizzard, Microsoft'un bünyesine geçmiş olacak. Son olarak Call of Duty c için ön sipariş fiyatı 1.999 TL'di

