Bir kez daha: Otomobil ÖTV matrahı boşa düştü!

Otomobil için geçtiğimiz yıl yapılan ÖTV matrah düzenlemesi bir kez daha geçerliğini kaybetti. İşte detaylar...

Son birkaç yıldır kur değişimi ve enflasyon nedeniyle otomobil başta olmak üzere tüm teknolojik ürünlerin fiyatı giderek yükseliyor. Bu nedenle dönem dönem halkta vergi indirimi benzeri beklentiler oluşabiliyor. Nitekim geçtiğimiz yılın kasım ayında yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de bu beklentiyi karşıladı ve neredeyse tüm markalarda indirimler gördük. Fakat an itibariyle bu düzenleme de boşa düştü.

Otomobil fiyatları yükseldi: ÖTV matrah düzenlemesi boşa düştü!

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi otomobil ve diğer teknolojik cihazların fiyatları arttıkça halkta vergi indirimi gibi beklentiler oluşabiliyor. Fakat Türkiye'nin şu anda içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle bu beklentilerin tam tersi olan vergi zamlarıyla karşılaşıyoruz.

Tabii otomobil ÖTV matrah düzenlemesi geçtiğimiz yıl bir indirime neden olmuş olsa da sorunsuz işleyen bir sistemde amacı bu değil ve aslında piyasadaki otomobil fiyatlarını alım güçleri göz önünde bulundurarak denge getirmeyi hedefleyen bir uygulamadır. Bunu basit bir mantıkla lüks otomobil alan kişilerden daha fazla vergi alınırken uygun fiyatlı alanlardan düşük vergi alınması olarak düşünebilirsiniz.

https://shiftdelete.net/otv-matrah-duzenlemesi-otomobil-24-kasim

Geçtiğimiz yılın kasım ayına kadar, otomobil için aşağıda paylaştığımız ÖTV matrah seviyeleri geçerliydi:

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşıp 150 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 150 bin TL'yi aşıp 175 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 175 bin TL'yi aşıp 200 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW'ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60

Fakat otomobillerin Türkiye giriş fiyatı yükseldikçe yüzde 45 ÖTV alınan araçlardan yüzde 80 alınmaya başlandı. Yani ister en lüks ve pahalı otomobili isterseniz de en ucuzunu alın, aynı vergi oranı uygulanıyordu. Dolayısıyla halihazırda geçerli olan aşağıdaki düzenleme yapıldı:

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşıp 220 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 220 bin TL'yi aşıp 250 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 250 bin TL'yi aşıp 280 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar

ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşıp, 350 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW'ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60

Bu düzenlemeyle birlikte yüzde 80'lik dilimde bulunan birçok otomobil yüzde 50-60-70 gibi ÖTV matrah dilimine geri çekildi. Dolayısıyla kimi 20 bin TL, kimi de 60 bin TL ucuzladı. Ancak an itibariyle 280 bin TL ve altı sınıfta yer alan bir otomobil bulunmuyor.

Dolayısıyla bir kez daha tüm otomobiller yüzde 80'lik dilime düştü. Fakat yakın zamanda yeni bir düzenleme beklenmiyor. Ayrıca araçlardan alınan ÖTV oranı kendiliğinden yüzde 80 seviyesine çıktığı için otomobillerde yeni bir vergi zammı yapılması da beklenmiyor.

Fakat olası bir düzenlemeyle uygun fiyatlı otomobillerin vergisi düşürülürken, üst sınıflarda artırılarak vergide kayıp oluşmadan (hatta olası bir artışla) tekrar bir denge sağlanabileceği için konunun gündeme getirilebileceğini söyleyelim.