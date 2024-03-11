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Başkan Biden TikTok'un yasaklanmasını destekliyor

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin TikTok yasaklama emrini imzalayarak yürürlüğe alacağını açıkladı. TikTok'un kullanıcı verileri ve algoritmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle yasaklanması veya kısıtlanması gündemde. TikTok ise yasağa karşı çıkarak mücadele ediyor.

TikTok'un yasaklanması, ABD'de geçtiğimiz haftalarda bu yana tartışma konusu haline geldi. Son olarak Başkan Joe Biden konuyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Biden, Kongre'nin TikTok yasaklama emrini imzalayarak yürürlüğe alacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden: TikTok yasaklama emrini imzalarım

ABD Kongresi, TikTok'u konuşuyor. Çin merkezli ByteDance'a ait olan uygulama, hem kullanıcı verilerini işleme hem de algoritmasıyla ilgili bazı sorunlara sahip. Kongre de uygulamanın kısıtlanmasına veya belirli kullanıcılar için yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Önümüzdeki hafta oylamaya sunulması beklenen tasarı, kullanıcı verilerinin Çin hükümeti tarafından erişilmesiyle ilgili ulusal güvenlik endişelerini yansıtıyor. Buna göre ByteDance, TikTok'u ABD merkezli bir şirkete satmak zorunda kalabilir.

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Başkan Biden ise yaptığı açıklamada, tasarının "masasına ulaşması halinde imzalayacağını" belirterek önemli bir ifadede bulundu. Biden'ın yasaya destek vermesi, TikTok'un ulusal güvenlik riski yarattığı iddialarını daha değerli hale getiriyor.

Ancak TikTok ise yasağa karşı çıkarak ABD'de büyük bir mücadele veriyor. Şirket bir kampanya başlatarak, kullanıcılarından TikTok'un kapatılmasına karşı çıkmalarını istedi. Bu kapsamda Kongre'deki temsilcilerini aramaya çağırdı. Eleştirmenler ise tasarının ifade özgürlüğü için risk oluşturduğunu savunuyor.

Kongre'de ses getirmesi ve Beyaz Saray'ın bu çabayı desteklemesiyle TikTok'un küresel pazarda yasaklanması da gündemde. Daha önce AB ülkeleri tarafından tartışılan bu konu, devlet cihazlarında yasaklanmasıyla sonuçlandı.

Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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