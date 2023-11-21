Balıkesir Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü dron kullanmaya başladı

Balıkesir'in Havran İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma verimliliğini artırmak için dron kullanmaya başladı.

Teknolojiyi kullanarak tarımda daha yenilikçi ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dron kullanımına geçti. Hırsızlık, küçük ve büyükbaş hayvanların zeytinliklerdeki zarar tespiti, beyan örneklerinin tespiti, ekiliş ve dikilişlerin tepsiti ve mera arazilerinin tespitlerinin yapılmasında teknolojinin son imkanlarından dronlar kullanılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Teknolojiyi kullanarak tarımda yenilikçi ve hızlı üretime geçiş yapıyoruz. Arazi verilerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde toplanmasını sağlayıp, saha araştırmalarında insan gücü yerine kullanılarak harcanan zamanı azaltıyoruz. Zeytinde hırsızlık, zeytinliklerde küçükbaş hayvan zararının tespiti, mazot-gübre desteklemesi için müracaat eden çiftçilerimizin beyanlarını örnekleme olarak tespiti, yem bitkisi desteği müracaatında bulunan çiftçilerimizin ekilişlerinin tespiti, mera arazilerimizin tespitlerinin yapılmasında müdürlüğümüze zaman, yakıt ve akabinde ki işlemlerin daha hızlı yapılabilmesinde hem tasarruf hem de kolaylık sağlayacaktır." denildi. - BALIKESİR