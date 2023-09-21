ATO'nun dijital uygulaması Türkiye Bilişim Ödülleri'nde birinci oldu

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulaması "ATONET Üye Hizmet Platformu", Türkiye Bilişim Ödülleri'nde "Kamudan İş Dünyasına E-Hizmetler" kategorisinde birinci oldu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından geliştirilen dijital uygulama ATONET Üye Hizmet Platformu, "Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATONET uygulaması, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri'nde "Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler" kategorisinde birinci oldu.

TBD Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ödülü ATO yönetim kurulu üyelerine takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Odanın söz konusu uygulamayla geçen aylarda Cenevre'de düzenlenen Dünya Odalar Yarışması'nda "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde ABD'li ve Çinli rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi olduğunu hatırlattı.

"Ödüller azim ve motivasyonumuzu artırıyor"

Baran, alınan ödülle ATONET'in birinciliğinin bu kez de Türkiye'de tescillendiğini belirterek, "Dijitalleşme alanında kazandığımız birincilik ödülleri azim ve motivasyonumuzu artırıyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde dijitalleşme çalışmalarına hız verdiklerine işaret eden Baran, dijitalleşme ve inovasyon kavramlarının her zaman çalışmalarının merkezinde yer alacağını bildirdi.

Baran, Odanın 100. yılında, dijitalleşmeyle hem Türkiye'de hem de dünyada adını birinciliğe yazdırmasından gurur duyduklarını, dijitalleşme çalışmalarının ikinci yüzyıla da damga vuracağını kaydetti.

5 kategoride 15 finalist

Türkiye Bilişim Ödülleri, 5 kategoride 15 finalistle gerçekleştirildi. "Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler" kategorisinde Türkiye İstatistik Kurumunun "Elektronik Veri Araştırma Merkezi (E-VAM)" projesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının "Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-Viz)" projesi ile finale kalan ATO, "ATONET Üye Hizmet Platformu" projesiyle birinci seçildi.