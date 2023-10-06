Asus, Good Design Awards'da 27 ödül alarak rekor kırdı

Japonya Tasarım Teşvik Enstitüsü tarafından düzenlenen Good Design Awards'da Asus, 27 ödül alarak en çok ödüle sahip Tayvan merkezli şirket oldu. Bilgi ve iletişim teknolojisi kategorisinde inovasyon ve tasarımda öncü olduğunu kanıtlayan Asus, estetik ve işlevselliği buluşturan üstün teknolojik çözümler yaratmaktaki becerisini gösterdi.

Japonya Tasarım Teşvik Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen, şirketlerin yenilik ve üstün tasarıma olan sıkı bağlılığının uluslararası bir sembolü olarak kabul edilen Good Design Awards 2023 yılı sahiplerini buldu.

Asus, ödül rekoru kırdı!

Tasarım alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Good Design Awards'da 27 ödüle layık görülen Asus, en çok ödüle sahip Tayvan merkezli şirket olmayı başararak bilgi ve iletişim teknolojisi kategorisinde hem inovasyon hem de tasarımda öncülerden olduğunu ortaya koydu.

Yenilikçi fikirler, tasarım üstünlüğü ve kalitesi gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilen, lider markaların yer aldığı yarışmada Asus ; bilgisayardan çevre aygıtına, akıllı telefondan video ekipmanına kadar birçok farklı cihazıyla 27 ödül almayı başararak yeni bir rekor daha kırdı.

Asus ZenBook S13 OLED inceleme!

Good Design Awards'da elde ettiği başarıyla inovasyon ve tasarım konusunda "İnanılmazın Peşinde" olduğunu gösteren Asus, bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazları kapsayan bilgi ve iletişim teknolojisi kategorisinde zirvedeki yerini de aldı.

En çok ödüle sahip Tayvan merkezli şirket olma başarısına ulaşan Asus, kazandığı ödüllerle estetik ve işlevselliği buluşturan üstün teknolojik çözümler yaratmadaki becerisini bir kez daha gösterdi. 27 ödülün 20 tanesinin bulunduğu bilgisayar ve çevre birimleri alt kategorisiyle teknoloji devi, tasarım ve yenilikte endüstrinin lideri olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda, yılın en takdir gören cihazlarından Zenfone 10 ve yeni çıkan son teknoloji monitörlerinin de ödül alması, Asus'un portfolyosunu çeşitlendirdiğini de kanıtladı. Asus'un elde ettiği olağanüstü başarı hakkında konuşan Asus Baş Tasarımcısı Mitch Young, şunları söyledi:

"İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme, faaliyete geçirdiğimiz her projenin kalbinde yer alıyor. Good Design Awards'da cihazlarımız farklı kategorilerde bu kadar çok ödüle layık görüldüğü için çok mutlu ve gururluyuz. Bu prestijli ödülden aldığımız takdir, hayatları etkileyen üstün teknolojik çözümler yaratmaya ve işlev ile estetiği birleştirmeye olan bağlılığımızı bir kez daha kanıtlamış oldu."

Good Design Awards 2023'te Ödül Alan Asus Ürünleri

Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri:

ProArt Studiobook Pro 16 / 16 / 3D OLED W/H7604

Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404

Asus Zenbook S 13 OLED UX5304

Asus Zenbook 14X OLED UX3404

Asus Zenbook 15 OLED UM3504

Asus Vivobook S Series OLED K5404 / K5504

Asus Vivobook 13 Slate OLED T3304

ROG FLOW X13

Asus Chromebook Plus CX3402

Asus ExpertBook B9 OLED B9403

Asus ExpertBook B1 series B1402/B1502

ROG G22CH

Pro WS W790E-SAGE SE

ProArt Z790-CREATOR WIFI

Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500

ROG Azoth Gaming Custom Keyboard

Asus Mini PC PL64

Asus Chromebox 5

Asus ExpertCenter PN42

Asus ExpertCenter PN64-E1

Akıllı Telefon ve Çevre Birimleri:

ProArt Gimbal

Video Ekipmanı:

ROG Swift OLED PG27AQDM

ProArt Display CRV Series

ZenScreen MB249C/MB229C Series

ZenScreen MB16QHG/MB17AHG Series