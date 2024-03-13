Üye Girişi
Haberler

Apple TV Plus Reklam Yayınlayacak

Güncelleme:

Apple TV Plus kullanıcıları, reklam dedikodularıyla sarsıldı. Platformun gelirlerini artırmak için reklam yayınlamaya başlayacağı söyleniyor. Bu karar, maddi sıkıntıda olan yayın platformları için bir çözüm olarak görülüyor.

Apple TV Plus kullanıcıları, güne reklam dedikodularıyla başladı. Buna göre, uzun zamandır gelirlerini artırma yollarını arayan platform, reklam yayınlamaya başlayacak. Netflix, Disney ve Amazon'un da kullandığı bu yöntem, maddi sıkıntıda olan yayın platformları için bir ilaç olarak görülüyor. Böylece fazla ücret ödemek istemeyen aboneler de, reklam görme karşılığında daha uygun fiyata hizmet almış olacak. İşte tüm detaylar…

Apple TV Plus da reklam gösterecek!

Bu zamana kadar reklam göstermediği için birçok övgü alan platform, aldığı bu kararla birlikte bazı kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor. Apple'ın son günlerde reklam müdürü pozisyonu için birkaç kişiyi işe aldığı da ortaya çıkınca, dedikodular kesinlik kazanmış oldu. Hedeflemeli reklam uygulamalarını devreye sokacağı söylenen şirketin, bu anlamda Meta gibi yapay zeka olanaklarından da faydalanacağı konuşuluyor.

Netflix'in reklamları devreye sokmasından bu yana bir gelir artışı yakalamasının, Apple'ın bu kararında büyük rol oynadığı belirtildi. Öte yandan, reklamların platformun premium havasını alıp götürebileceği söyleniyor. Geçtiğimiz dönemde fiyatlarını da yaklaşık 30 oranında artıran platformun, geleceği şu an için oldukça belirsiz görünüyor.

Ayrıca reklamlı üyeliğin fiyatı hakkında da herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat bu üyelik seviyesinin kullanıcıları zamansız reklamlara maruz bırakarak kötü bir izleyici deneyimi sunacağını iddia edenler de mevcut. Tüm bu gelişmelerin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz.

Apple'ın hisse değeri çakıldı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yayıncılık stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Teknoloji Finans Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yakutiye adayı Yusuf Kolikısa kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Uzundere adayı Mehmet Aldemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Uzundere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tortum adayı Fuat Demirci kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tortum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekman adayı Abidin Köşe kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şenkaya adayı Bedirhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Şenkaya belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pazaryolu adayı Nuri Coruh kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pazaryolu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pasinler adayı Vasfi Cahit Tohumcu kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pasinler belediye başkan adayı kim oldu? Nedim Kaplan kimdir? AK Parti Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan kaç yaşında, nereli? Songül Mert kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı Songül Mert kaç yaşında, nereli? Nuri Güler kimdir? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler kaç yaşında, nereli? Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kaç yaşında, nereli? Ufuk Altıntaş kimdir? AK Parti Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş kaç yaşında, nereli? Bülent Tiryaki kimdir? MHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Bülent Tiryaki kaç yaşında, nereli? Diğdar Daşkın kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Diğdar Daşkın kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? MHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title