Apple, iPhone 16 Serisi İçin Çalışmalara Başladı

12 Eylül'de tanıttığı iPhone 15 serisiyle sektörün gündemine oturan Apple, bir yandan yeni serinin satışıyla uğraşırken diğer yandan da önümüzdeki yıl tanıtacağı seri için çalışmalarını sürdürüyor. iPhone 16 serisi için önümüzde 1 yıl olmasına rağmen sızıntı haberler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Standart iPhone 16 modelleri, A17 işlemcisini kullanacak

Bilindiği üzere Apple, son yıllarda 2 standart model ve 2 tane de Pro modeli tanıtıyor. Öyle ki standart ve Pro modelleri arasındaki donanım farkı yıldan yıla artıyor. Son seriyle birlikte bu fark giderek arttı. Teknoloji devi bu gidişata devam etmek istiyor.

Apple serilerinde iki farklı işlemci kullanıyor. Bir yıl önce Pro modellerinde yer alan işlemci, diğer yıl standart modele geçiş yapıyor. Pro modeller de yeni işlemciyi kullanıyor. Ancak teknoloji devi, iPhone 16 standart modellerinde iPhone 15 Pro modellerinden daha düşük performans sergileyen bir işlemci kullanacak.

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Bilindiği üzere Apple, iPhone 15 Pro modellerinde Apple A17 Pro işlemcisini kullanıyor. Teknoloji devinin geleneğine bakarsak önümüzdeki yıl tanıtacağı serideki standart modellerinde de bu işlemciyi kullanmasını bekleriz. Ancak şirket, iPhone 16 serisinde daha uygun maliyetli olacak A17 işlemcisini kullanacak.

Apple A17 Pro ve standart A17 arasında nasıl fark olacak?

Apple, işlemcisi söz konusu olduğunda TSMC ile ortak çalışıyor. Bu ikili, Apple A17 Pro işlemcileri üretirken 3nm üretim bandındaki N3B düğümünü kullanıyor. TSMC'nin standart 3nm üretimi ise N3E ile gerçekleştiriliyor. N3E, Apple'ın kullandığına göre daha az EUV katmanına ve daha düşük transistör yoğunluğuna sahip. Görünen o ki Apple, bir sonraki seride işlemcisinin performansını düşürecek.