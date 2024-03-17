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Apple'ın katlanabilir iPhone için tarih öne sürüldü

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Son birkaç yıl içinde katlanabilir akıllı telefonlar giderek yaygın hale geldi. Bu doğrultuda bu alanda faaliyet göstermeyen şirketler de odağını değiştirdi. 2019'da ilk katlanabilir modeli piyasaya süren Samsung, şu anda pazarda lider konumda. Ancak bu önümüzdeki yıllarda değişebilir. Son birkaç aydır Apple'ın katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Her geçen gün bununla ilgili yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak bazı güvenilir kaynaklar, katlanabilir iPhone için bir tarih öne sürdü. İşte ayrıntılar… Çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan bilgilere göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 2026'da piyasaya sürecek. Buna göre önümüzdeki yıllarda katlanabilir pazarında rekabetin kızışacağını söyleyebiliriz. iPhone için bomba iddia! Apple'ın yeni patenti ortaya çıktı Daha önce bir pazar araştırma şirketinin raporu, Apple'ın katlanabilir modelinin akıllı telefon pazarında büyük yankı uyandıracağını ortaya koymuştu. Buna göre, cihaz tanıtıldığı ilk yıl katlanır telefon dünyasının yüzde 20'sinden fazlasına hakim olacak. 2027 yılına kadar bu pay, yüzde 39'a yükselecek. Apple'ın katlanabilir iPhone'dan iki yıl içinde 100 milyar dolar gelir edeceği tahmin ediliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Son birkaç yıl içinde katlanabilir akıllı telefonlar giderek yaygın hale geldi. Bu doğrultuda bu alanda faaliyet göstermeyen şirketler de odağını değiştirdi. 2019'da ilk katlanabilir modeli piyasaya süren Samsung, şu anda pazarda lider konumda. Ancak bu önümüzdeki yıllarda değişebilir.

Son birkaç aydır Apple'ın katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Her geçen gün bununla ilgili yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak bazı güvenilir kaynaklar, katlanabilir iPhone için bir tarih öne sürdü. İşte ayrıntılar…

Katlanabilir iPhone için tarih ne zaman?

Daha önce ortaya atılan iddialarda Apple'ın katlanabilir iPhone projesini rafa kaldırdığı söyleniyordu. Hatta bunun yerine katlanabilir iPad üzerinde çalıştığı öne sürülüyordu. Ancak son gelişmelere göre şirket, henüz vazgeçmiş değil.

Çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan bilgilere göre Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 2026'da piyasaya sürecek. Buna göre önümüzdeki yıllarda katlanabilir pazarında rekabetin kızışacağını söyleyebiliriz.

iPhone için bomba iddia! Apple'ın yeni patenti ortaya çıktı

Daha önce bir pazar araştırma şirketinin raporu, Apple'ın katlanabilir modelinin akıllı telefon pazarında büyük yankı uyandıracağını ortaya koymuştu. Buna göre, cihaz tanıtıldığı ilk yıl katlanır telefon dünyasının yüzde 20'sinden fazlasına hakim olacak. 2027 yılına kadar bu pay, yüzde 39'a yükselecek. Apple'ın katlanabilir iPhone'dan iki yıl içinde 100 milyar dolar gelir edeceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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