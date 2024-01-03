Apple'ın iPhone 16 Talepleri Düşüşte

Teknoloji dünyasının en güçlü ismi olan Apple, diğer şirketlere nazaran oldukça az model üretse de akıllı telefon sektörünün çıtasını belirliyor. Şirket, her yeni iPhone serisiyle dünya gündemine girmeyi başarıyor. Ancak son ortaya çıkan raporlar 2024'te bu durumun bozulma ihtimali üzerinde duruyor.

Barclays yatırım analistleri: "iPhone 16 talepleri, düşüşe çare olmayacak!"

Barclays'teki yatırım analistleri, Apple'ın gidişatına ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, iPhone talepleri grafiğinin 2024'te düşüşe geçeceğini ve iPhone 16 serisinin bu düşüşü tersine çeviremeyeceğini açıkladı. Barclays, Apple fiyat hedefini yalnızca bir dolar düşürerek161 dolardan 160 dolara çekti. Ayrıca Barclays, geçtiğimiz yıl iPhone 15 serisi için de benzer bir rapor yayınlamıştı.

Raporda şu ifadeler yer aldı;

Çeyreklerin çoğunun kaçırıldığı ve hisse senetlerinin daha iyi performans gösterdiği bir yılın ardından geri dönüş bekliyoruz. iPhone 15 için hacimler ve karışımlar açısından kontrollerimiz olumsuz kalıyor ve iPhone 16'yı daha ilgi çekici hale getirecek hiçbir özellik veya yükseltme görmüyoruz.

2024 yılında yurt dışından iPhone almak mantıklı mı?

Öte yandan eylül ayında gelmesi beklenen iPhone 16 için sızıntı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Gelen detaylara bakılırsa seri, tasarım olarak iPhone 12 serisini andıracak. Ek olarak arka panelde 48 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens dizilimi yer alacak.

Ekran tarafında da büyüme görülmesi muhtemel. Apple'ın Çin'deki fabrikalarından gelen yeni bilgiler, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlara yer vereceğini ortaya koydu. Bu, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'teki 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlara göre büyümeye işaret ediyor.