Apple, iCloud+ aboneliklerinin ücretlerini güncelledi

Son bir hafta Apple ürünleri adına oldukça hareketli geçiyor. 12 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği 'Wonderlust' etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıttı. Etkinlikle birlikte bugün akşam saatlerinde ise iOS 17 kullanıma sunuldu. Şimdi de iCloud+ aboneliklerinin ücretleri güncellendi. En yüksek iCloud+ planı ücreti 1799,99 TL oldu. Artık abonelik planları arasında 5GB, 50GB, 200GB, 2TB, 6TB ve 12TB seçenekleri bulunuyor.

Son bir hafta Apple ürünleri adına oldukça hareketli geçiyor. 12 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği "Wonderlust" etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıttı. Etkinlikle birlikte bugün akşam saatlerinde ise iOS 17 kullanıma sunuldu. Şimdi de iCloud+ aboneliklerinin ücretleri güncellendi.

En yüksek iCloud+ planı ücreti 1799,99 TL oldu

Son yıllarda dijital içeriklerin boyutları bir hayli arttı. Sabit disk gibi saklama yöntemleri artık yeterli görülmüyor. Bulut depolama platformlarının en popülerlerinden iCloud+, yeni seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Artık abonelik planları arasında 5GB, 50GB, 200GB, 2TB, 6TB ve 12TB seçenekleri bulunuyor.

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Aslında paketler, 12 Eylül'deki etkinlikte zamlı şekilde açıklandı. Ancak Apple'ın etkinlikte duyurduğu 6 TB ve 12 TB'lık paketlerin durumu belirsizdi. Apple, bugün bulut sisteminin yeni paketlerinin fiyatını belirledi. Bununla birlikte artık 12TB'lık en yüksek iCloud+ planı ücreti 1799,99 TL oldu. İşte iCloud+ planı ücretleri;