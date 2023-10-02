Google'ın Anti tröst davası arama motoru pazarında tüm dengeleri değiştirme ihtimaline sahip. Apple, Google rakibi bir arama motoru olan Pegasus'u oluşturmak için çalışmalara başladı. Apple'ın bu hamlesi, Google'ın ödediği astronomik arama motoru ücretini kazanma potansiyeline sahip.

Google'ın Anti tröst davası arama motoru pazarında tüm dengeleri değiştirme ihtimaline sahip. Bildiğiniz gibi Google, Apple'a yılda 8 Milyar ile 12 Milyar dolar arasında bir ödeme yapıyor. Bu ödemenin konusu ise Google arama motorunun iPhone için varsayılan arama motoru olması için yapılıyor. Son ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Apple, Google rakibi bir arama motoru oluşturmanın peşinde.

Apple, Google rakibi Pegasus arama motoru ile tüm dengeler değişebilir

Google ve Apple'ın neredeyse her sektörde yarış halinde olduğunu biliyoruz. Ancak arama motoru pazarı için Apple şimdiye kadar bir girişimde bulunmadı. Burada Google'ın her yıl ödediği astronomik arama motoru ücreti de etkili olmuşa benziyor. Şu anda da Anti tröst davasında mahkemenin üstünde durduğu konulardan biri de bu astronomik ödeme.

Apple'ın ise bu davadan da önce arama motoru oluşturmak için özel bir ekip oluşturduğu ortaya çıktı. Kod adı Pegasus olan arama motoru projesi muhtemelen Apple ekosistemini kapsayacak. Bildiğiniz gibi Apple hali hazırda iOS Spotligt arama özelliği ile cihaz içinde arama desteğine sahip. Spotlight arama özelliğine bildiğiniz gibi bing ve google üzerinden arama özelliği de gelmişti.

Yine Apple TV ve Haritalar üzerinde de Apple hali hazırda kendi arama hizmetini kullanıyor. Şu anda Pegasus projesi, Apple'ın makine öğrenimi ve yapay zekadan sorumlu Kıdemli Başkanı John Giannandrea'nın liderliğinde devam ediyor.

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Bloomberg Teknoloji yazarı Mark Gurman'ın paylaştığı bu bilgiye bakılırsa Pegasus arama motoru için uzun bir süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Gurman, özellikle Apple'ın dava sonucuna göre hareket etmek istediği görüşünde.

Apple, bu sayede Google rakibi Pegasus ile kendi ekosisteminde farklılaşmak niyetinde. Ancak şu an için Google'dan gelen yüksek ödeme firmanın harekete geçmesinin önündeki engellerden biri. Uzmanlar ise Apple'ın bu hamleyle Google'ın ödediği miktarda bir reklam gelirini kolayca kazanabileceği görüşünde.

Peki sizce Apple, arama motoru pazarında Google rakibi Pegasus ile başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.