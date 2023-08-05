Android Cihazlarda Windows Oyunları Oynanabilecek

Winlator adlı yeni bir emülatör uygulaması, Android kullanıcılarının Windows oyunlarını doğrudan telefonlarında oynamalarını sağlıyor. Uygulama kurulduktan sonra Wine'ın Android için özel olarak tasarlanmış bir sürümü başlatılacak. Grafik ve performans sorunları yaşansa da, daha basit 2D oyunlar başarılı şekilde çalıştırılabiliyor.

Windows oyunları yıllardır çeşitli yöntemler ile mobil dünyaya taşınıyor. Bunun için bugüne kadar birçok emülatör çıkmış olsa da, Android cihazlarda başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak yeni bir uygulama, kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

Bu emülatör ile Windows oyunlarını Android cihazınızda oynayın

Winlator adlı yeni bir emülatör uygulaması, Android kullanıcılarının Windows oyunlarını doğrudan telefonlarında oynamalarını sağlıyor. GitHub'da paylaşılan ve test sürecine başlayan Winlator, ARM tabanlı işlemcilerde çalışıyor. Cihazınızda desteklenip desteklenmediğini doğrudan söylemek mümkün değil, ancak Snapdragon yonga setlerinde ARM çipinin olduğunu belirtelim.

Android telefon ve tabletlere yüklemek ise oldukça basit. Bu bağlantıya giderek Winlator APK'sını kurabilir, ardından gerekli OBB dosyasını manuel olarak indirerek Android cihazınıza taşıyabilirsiniz. Bu sayede Wine isimli Windows katmanını Android'e getirmiş olacaksınız.

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Uygulama kurulduktan sonra Wine'ın Android için özel olarak tasarlanmış bir sürümü başlatılacak. Uygulama içerisinde Deus Ex Human Revolution, Fallout 3 ve Mass Effect 2 gibi bazı Windows oyunları yer alıyor. Ancak çözünürlük ve sürücü ayarlarını sizin yapmanız gerekiyor.

Oyunculardan gelen ilk yorumlar ise şimdilik karışık görünüyor. Tahmin edeceğiniz üzere grafikler Windows'a göre çok daha düşük ve performans sorunları yaşanabiliyor. Ancak daha basit 2D oyunları başarılı şekilde çalıştırdığı bildirildi.

Geliştirici ayrıca dokunmatik ekran kontrollerinin fare/klavye kontrolüne kıyasla daha zor olduğunu da ifade etti. Uyumluluk zamanla geliştikçe, uygulamanın Android cihazları taşınabilir bir Windows'a dönüştürmesini bekliyoruz.

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