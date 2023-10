Android 12 ile Gelen Temalı Simgeler Özelliği Artık Instagram ve Facebook Logolarını da Kapsıyor

Android 12 ile karşımıza çıkan temaya uygun uygulama simgeleri özelliği artık çok daha ilgi çekici hale geldi. Meta, Instagram ve Facebook logosu artık Android temalı simgeler özelliği için uyum sağlayack. Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan materyal tasarımın bu son halkası, çok daha minimal bir Android deneyimi sunuyor.

Android temalı simge özelliği ile Instagram ve Facebook logosu artık daha minimal

Bundan tam iki yıl önce Android 12 ile materyal tasarım dili önemli bir güncelleme ile karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi Google sürekli olarak tasarım dilini daha da minimal hale getirme çabasında. İşte Material You ve Android 12 ile gelen temaya uyumlu simgeler özelliği de bu çabanın son meyvesiydi.

Ancak, Google'ın bu çabasına Twitter, Facebook ve Instagram uzun süre ayak diredi. Twitter bu inadından 2022 sonunda vazgeçti. Ancak Meta bu güne kadar bu tasarıma uymayı tercih etmedi. Peki ama bu yeni tasarımla Instagram ve Facebook logosu nasıl değişecek?

Yukarıda da görüldüğü gibi, temalı simge özelliği ile uygulama simgeleri mevcut temaya uygun bir renkle karşımıza çıkıyor.

Android'in bu özelliği oldukça keyifli bir görünüme sahip olsa da ne yazık ki her zaman üreticiler bu tür özellikleri arayüzlerinde desteklemiyor.

Ne yazık ki bu tasarımla üretilen Google Pixel telefonlar da ülkemizde satılmıyor. Ancak Google Play üzerinden Material You benzeri simge paketlerini indirmek mümkün.

Şu an için Material You ve Android temalı simge özelliği benzeri bir özellik Android temelli arayüzlere gelmiş değil. Ancak Google'ın her Android sürümüyle birlikte tüm sunduğu özellikleri üreticilerle paylaştığını biliyoruz. Önemli olan ise üretici firmaların bu Android özelliklerini devreye alması.

Tabii ki Material You özelliği ile tüm tasarımı belli bir temaya ve renge bürümek oldukça şık bir görüntü. Yine de her markanın kendine has bir tasarım dili var ve bu her zaman için Android ila paralel olmuyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, temalı simge özelliği ve Material You telefonunuza gelse kullanmak ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.