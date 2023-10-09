Amazon'un sahip olduğu görüntülü kapı zili üreticisi Ring, dünya dışı yaşam formu yakalayan herkese 1 milyon dolarlık büyük bir ödül teklif ediyor. Yarışma, 3 Kasım'da sona erecek ve kullanıcılar yaratıcı yorumlarıyla 500 dolarlık Amazon hediye çeki kazanma şansına da sahip olacak.

Amazon'un sahip olduğu Ring, dünya dışı yaşam formu yakalayanlara 1 milyon dolarlık ödül teklif ediyor

Amazon'un sahip olduğu görüntülü kapı zili üreticisi Ring, "İç mekan veya dış mekan Ring cihazında gerçek bir dünya dışı yaşam formunun değiştirilmemiş bilimsel kanıtını" yakalayan herkese 1 milyon dolarlık büyük bir ödül teklif ediyor. Ring, yarışmayı "Ring'in Milyon Dolarlık Uzaylı Arayışı" olarak adlandırıyor.

Amazon Ring'in yarışması 3 Kasım'da sona eriyor

Cadılar Bayramı'nı hedefleyen yarışma 3 Kasım 2023'te sona eriyor. Kullanıcılar verandasında gerçek bir dünya dışı yaratık görünmese bile yine de 500 dolarlık bir Amazon hediye çeki kazanabilir. Bunu kazanmak için kullanıcıların, dünya dışı gözlemlere ilişkin en yaratıcı yorumunu Ring cihazlarından göndermeleri gerekiyor.

Yarışmaya katılmak için Ring kapı zili kullanıcılarının, doğal olmayan veya anormal aktivite belirtileri olup olmadığını görmek için görüntülerini incelemeleri gerekecek. Videolar yaratıcılık, mizah, Ring cihazıyla etkileşim ve uzaylı kostümlerine göre değerlendirilecek.

1 milyon dolarlık büyük ödül, "iç mekan veya dış mekan Ring cihazında gerçek bir dünya dışı yaşam formunun değiştirilmemiş bilimsel kanıtını" yakalayan kişiye verilecek. Kazananı görüntüleri inceleyecek bir "Uzay ve Dünya Dışı Uzmanı" belirleyecek.

Uzman, görüntünün "Dünya Dışı Yaşam Formu Bilimsel Kanıt Kriterlerini" karşıladığından emin olacak. Ardından bu profesyonel, videonun kriterleri karşıladığını düşünürse, sahibine yüklü miktarda para ödülü verilecek.

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Elbette cihazdan gerçek bir dünya dışı yaratık yakalama olasılığı çok düşük. Ancak yarışma, yaratıcı olmak ve görüntülü kapı ziliyle yaratcılığını konuşturmak isteyenler için iyi bir para kazanma fırsatı. Kullanıcıların 1 milyon dolarlık büyük ödül veya 500 dolarlık Amazon hediye kartı kazanma şansı oluyor.

Ring kameraları piyasaya sürülmesinden bu yana geçen on yılda pek çok potansiyel dünya dışı aktiviteyi tespit etti. Temmuz ayında cihaz, Louisiana'da gece gökyüzünde süzülen gizemli yeşil bir ateş topunu yakaladı. Şüpheciler, meteorologların yeşil ışık patlamasının sadece bir meteor olduğu yönündeki sonucunu kabul etmeyi reddetti; birçok kişi bunun Pelikan Eyaleti'ne inen bir uzaylı olduğunu teorileştirdi.

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