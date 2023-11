Amazon Prime Gaming Üyeleri İçin Daha Fazla Ücretsiz Oyun

Amazon oyun tarafında küçülmeye gitti ve 180 kişiyi işten çıkardı. En şaşırtıcı olanı ise Amazon Twitch kanalı Crown da bu çerçevede kapandı. Peki ama tüm bu olumsuz durumlar Prime Gaming üyelerine nasıl yarayacak? Amazon bu anlamda Prime Gaming üyeleri için daha nitelikli ve daha fazla ücretsiz oyun sunmanın peşinde.

Amazon, Prime Gaming üyeleri için daha fazla ücretsiz oyun dağıtacak

Son zamanlarda ücretsiz oyun furyasında dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Amazon, Epic Games'in bile önüne geçmenin peşinde. Şu an için hangi oyunların ücretsiz olarak sunulacağı belli olmasa da şirket bu çerçevede 180 kişiyi kovdu.

Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, yaptığı açıklamada kullanıcıların Prime Gaming hakkında fikir ve önerilerini aldıklarını açıkladı. Bu anlamda da Prime Gaming üyeleri daha fazla ve daha nitelikli ücretsiz oyun istediklerini beyan etti.

E-Ticaret tarafında rakipsiz olan şirket, oyun tarafında ise Twitch ile ön planda. Ancak şirket, oyun pazarında daha da büyümenin peşinde. Burada da son kullanıcı ile daha samimi bir ilişki geliştirmek isteyen Amazon, pandemi sürecinde ücretsiz oyun dağıtmaya başlamıştı.

Özellikle son bir yıldır daha nitelikli ücretsiz oyun dağıtan Amazon, bu hedefini daha da yukarı taşımanın peşinde. Şirket, ücretsiz oyun tarafına daha fazla odaklanmak adına tartışmalı Twitch kanalı Crown'u da kapattı. Ancak bu kanal Intel ve Progresive gibi büyük sponsorlara sahipti.

Son zamanlarda ise Amazon Twitch kanalı, hem izlenme hem de etkileşim sayıları açısından büyük düşüş gösterdi. Yine kanalın abone sayısı ve etkileşim sayılarını şişirdiğine dair haberler de karşımıza çıktı. Amazon'un kanalı kapatmasında bu haberlerin de etkisinin olma ihtimali var.

Amazon, oyun bölümünde Nisan ayında da 100 kişiyi işten çıkardı. Yine şirketin geçen sonbahardan beri işten çıkardığı kişi sayısı 27 bin civarında. Amazon dışında Meta, Google ve Microsoft'ta büyük işten çıkarma dalgaları ile karşımıza çıktı. Özellikle dünyada artan ekonomik belirsizlikler şirketlerin gereksiz gördükleri bölümleri kapatmasına neden oluyor.

Amazon Prime Gaming üyeleri bu ay ise efsanevi Star Wars oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic oyununa 16 Kasım'dan itibaren ücretsiz sahip olacak. Amazon Prime Gaming üyesi olmanız için ise Amazon Prime üyeliği satın almanız gerekiyor.