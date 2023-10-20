Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İç Koruma Kabının Montajı Tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinin reaktör binasında, iç koruma kabının dördüncü katmanının montajı tamamlandı. İç koruma kabı, nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından biri olma özelliği taşıyor. İç koruma kabı modülleri, reaktör bölmesinin sızdırmazlığını sağlıyor ve boru hatları ile NGS'nin işletme aşamasında reaktör bakım işlemlerinde kullanılan kutup vincini destekliyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, yeni aşamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Akkuyu NGS'nin dört güç ünitesinin inşaatı, planlanan takvime göre etkin bir şekilde ilerlemektedir. 3'üncü ünitede silindirik olanların sonuncusu olan iç koruma kabının dördüncü katmanının kurulumunu tamamladık. Sonraki aşamada, üçüncü ve dördüncü katmanların kaynaklanması, nakliye ve personel hava kilidi unsurları da dahil olmak üzere gömülü parçaların güçlendirilmesi ve montaj işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ardından reaktör binasının kubbesi de dahil olmak üzere üç iç koruma kabı modülünden oluşan reaktör bölmesinin kubbe kısmının tasarım konumuna yerleştirilmesine geçeceğiz' ifadelerini kullandı.